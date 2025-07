Settat vibre aux rythmes du chaâbi marocain en célébration de la Fête du Trône

La ville de Settat a vibré, du 23 au 26 juillet, au rythme de festivités populaires hautes en couleur, marquées par l'organisation de soirées artistiques d’exception, dans le cadre de la célébration de la Fête du Trône.



Le point d’orgue de ces festivités a été la soirée de clôture, organisée samedi à la place El Baladia, qui a rassemblé un public nombreux venu applaudir une pléiade de stars de la chanson marocaine, dont Abdelaziz Stati, Mourad Asmar, Mouss Maher et le groupe Jghalef.



Réparties sur plusieurs soirées, les prestations artistiques ont mêlé chants populaires, rythmes traditionnels et morceaux du patrimoine musical marocain, dans une ambiance de liesse et de convivialité, mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel national.



Dans une déclaration à la MAP, l’artiste Abdelaziz Stati s’est dit honoré de prendre part à la soirée de clôture de ces festivités célébrant la glorieuse Fête du Trône, chère au cœur de tous les Marocains.



Exprimant, par la même occasion, son plaisir de retrouver le public de Settat, connu pour son attachement profond à la chanson populaire marocaine, il a assuré avoir tout mis en œuvre pour offrir des performances à la hauteur des attentes.



De son côté, l’artiste Abdellah Daoudi a fait part de sa joie de se produire à Settat devant un public enthousiaste, qui a afflué en grand nombre pour assister à cette soirée musicale.



Organisé par la commune de Settat, ce festival s’est distingué par une programmation artistique riche et diversifiée, ponctuée de soirées musicales présentées par des artistes issus de divers courants de la musique marocaine, notamment Abdellah Daoudi, Saïd El Khribgui, Walid Rahmani, Youssef Nizar, Zakaria Ghafouli, Adil El Madkouri, ainsi que le groupe Elmir.