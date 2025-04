Youssef Mazouz : Les cyberattaques, une problématique mondiale qui peut toucher tout pays

Les cyberattaques et autres risques liés à la sécurité en ligne sont "une problématique mondiale et transfrontalière pouvant toucher tout pays", a affirmé Youssef Mazouz, expert international en cybersécurité et secrétaire général du Centre africain de la cybersécurité.



Dans une interview accordée à la MAP en marge de la 3ème édition du GITEX Africa 2025 à Marrakech, M. Mazouz a expliqué que les cyberattaques peuvent émaner de n’importe quelle région du globe, d’où la grande difficulté de contrôler la localisation géographique des risques.



"La sécurité 100% n'existe pas (...) mais il y a plusieurs mesures et outils de protection pour contrer les hackers en ligne, y compris par l’utilisation de l’intelligence artificielle", a-t-il dit.

Dans ce sens, il a mis l’accent sur l’importance de la transformation digitale, tout en relevant certains risques qu’une telle transformation peut engendrer à l’échelle mondiale.



L’expert marocain a notamment attiré l’attention sur "la sophistication croissante des cyberattaques", alimentée par l’essor de l’intelligence artificielle, précisant que "les hackers utilisent l’IA pour concevoir des attaques de plus en plus sophistiquées".

Aujourd’hui, ces technologies sont aussi utilisées pour créer et développer des logiciels malveillants vendus sur le "Dark Web", a-t-il mis en garde.



Face à cette nouvelle réalité préoccupante, M. Mazouz a souligné l’urgence d’adopter une approche globale et concertée de la cybersécurité, affirmant qu’"il faut prendre en compte cette dimension mondiale et œuvrer ensemble pour une protection transnationale".

Il a aussi insisté sur l’importance pour les entreprises et institutions de se doter de solutions de cybersécurité adaptées à l’ampleur des défis actuels.



"Les éditeurs de solutions de cybersécurité doivent évoluer constamment pour suivre les innovations des hackers. Il est crucial de mettre en place des laboratoires de recherche et de développement pour faire face à ces menaces de plus en plus efficaces", a-t-il expliqué.