Yann’Sin dévoile son nouveau single Ily

Tout récemment nominé aux AFRIMA (All Africa Music Awards) pour le prix du meilleur artiste masculin Afrique du Nord, Yann'Sine nous annonce les couleurs de la rentrée en nous dévoilant son nouveau single intitulé Ily.

Le titre a été depuis hier vendredi 23 août courant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il s’agit selon l’entourage de l’artiste d’une chanson d'amour.

Bien ancré dans la tendance actuelle, le titre nous offre un subtil mélange de sonorités pop, classique et africaine, ce qui va à merveille avec la personnalité artistique de Yann’Sin. Le texte poétique, le rythme entraînant et la voix suave de Yann'Sine sont accompagnés par la violoniste parisienne Célia Triplet.

Suivant les conseils de son mentor aux compétitions de jeunes talents, la chanson est principalement en langues arabe et française, mais son refrain chanté en anglais lui apporte une réelle dimension internationale. Quant aux images qui accompagnent la musique, elles nous transportent dans un univers fantastique où art et technologie opèrent au service de la poésie et de l'esthétisme. En effet, l'artiste peintre Fella Malou nous laisse sans voix dans une prestation hors du commun. Sa maîtrise de la calligraphie et du light painting, appuyée par la prouesse technologique de l'équipe technique, nous plongent dans un imaginaire sensible qui sublime l'écriture arabe.

Il aura fallu quatre ans à l'équipe de tournage pour développer le logiciel qui leur a permis de retransmettre en vidéo le light painting... le résultat est époustouflant.