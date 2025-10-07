Vernissage de l'exposition "AFRI’CAN" : Une célébration du design africain contemporain

Le vernissage de l’exposition "AFRI’CAN" a eu lieu, lundi à Casablanca, à la Galerie H, en présence d’une pléiade de personnalités issues des milieux artistique, culturel et du design.



Conçue comme un dialogue entre le Maroc et le reste du continent, l’exposition "AFRI’CAN" explore les multiples facettes du design africain à travers une approche contemporaine et audacieuse. Mobilier, objets et fresques y dessinent un voyage sensoriel où se rencontrent savoir-faire, mémoire et modernité, dans une scénographie signée Yassine Hmichane.



Trois jeunes designers marocains, Houria Afoufou, Kamil Hajji et Marya Belkhou, y proposent des univers complémentaires qui traduisent la vitalité et la diversité de la création africaine. Leurs œuvres, nourries de références artisanales et de symboliques culturelles, invitent à regarder le design comme un langage d’identité et de transmission.



Pour Houria Afoufou, l’exposition "AFRI’CAN" incarne "une Afrique capable et confiante". "Je ne vois pas seulement la CAN comme la Coupe d’Afrique des Nations, mais comme l’Afrique qui peut", a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP, notant que cette exposition reflète un esprit collectif et optimiste, celui d’un Maroc qui avance et crée ensemble.



"Ma collection invite à un voyage entre les racines profondes du Maroc, la mémoire vibrante de l’Afrique et le langage du design contemporain qui transcende toutes les frontières", a-t-elle ajouté, présentant notamment sa création emblématique, la babouche Baldasse, inspirée de la symbolique du mouvement et du jeu.



Kamil Hajji, architecte et designer formé à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, propose une réflexion autour du zellige et du bois, matériaux qu’il utilise de façon hybride pour exprimer une esthétique commune au continent.



"J’ai cherché à exprimer ce savoir-faire marocain dans un langage organique et symbolique, où chaque motif dialogue avec les formes et les récits africains. Cette collection explore comment le zellige, le bois et le métal peuvent dialoguer au-delà de leurs codes traditionnels. Elle révèle les échanges et les tensions fécondes qui façonnent l’Afrique contemporaine", a-t-il expliqué.



De son côté, Marya Belkhou, illustratrice et lauréate de l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan, rend hommage aux femmes africaines et marocaines à travers sa collection "Sous les rêves du baobab".



"Le baobab incarne la force et la sagesse. Mes créations mêlent illustration et design pour raconter la puissance et la mémoire des femmes", a fait savoir l’artiste, soutenant que ses œuvres sont inspirées par la symbolique profonde du baobab.



"Mes créations deviennent des supports de transmission où l’illustration dialogue avec le mobilier et les objets du quotidien. Je cherche à préserver notre héritage et à l’inscrire dans le présent", a-t-elle relevé.



Ouverte au public à partir du 21 octobre 2025, l’exposition "AFRI’CAN" s’accompagnera de rencontres et d’ateliers destinés à enrichir le dialogue autour du design africain contemporain et à renforcer les échanges créatifs entre le Maroc et le reste du continent.