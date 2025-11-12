"Novembre numérique" met à l'honneur la créativité et les nouveaux talents de la scène artistique marocaine

L’Institut français du Maroc organise la fête internationale des cultures numériques "Novembre numérique", un moment unique pour découvrir de nouvelles formes de création artistique et les nouveaux talents de la scène marocaine.



Organisée depuis 2017, cette fête internationale propose cette année une programmation alliant arts visuels, réalité virtuelle, cinéma et performance, ainsi que des ateliers numériques, des discussions et des tables rondes, indique un communiqué de l’Institut.



Douze sites de l’Institut français du Maroc accueillent, tout au long du mois de novembre, une centaine d’œuvres accessibles sur mobile et tablette (réalité augmentée, jeu vidéo, podcast et création sonore, etc.), des séries courtes et digitales ainsi qu’une sélection en réalité virtuelle de plusieurs œuvres abordant la fiction, l’art, le patrimoine et le documentaire.



Par ailleurs, dans le cadre du cycle de débat d’idées de l’Institut consacré à l’intelligence artificielle, l’auteur et chercheur français Alexandre Gefen sera présent le 13 novembre à Casablanca et le 14 novembre à Khouribga.



A cette occasion, l’Institut propose trois spectacles en tournée dans son réseau. Le "Concert Samifati & Transe Gnawa Express" voit le duo nantais unir son univers électro-visuel à celui des musiciens gnaoua d’Essaouira pour créer une performance immersive et festive, présentée à Oujda, Tétouan, Casablanca, Kénitra, Marrakech et à Essaouira.



"La Marge" de Pierrot Corpel, pour sa part, concerne la compagnie de Pierrot Corpel, qui poursuit son exploration du mouvement rave avec son spectacle immersif mêlant théâtre, performance et culture club, programmé à Agadir, El Jadida, Tanger et à Rabat.



"AI Dream" de Moulla, quant à lui, fusionne illusion, intelligence artificielle et réalité augmentée, proposant un spectacle dans lequel la technologie devient partenaire de jeu, présenté à Casablanca, Oujda, Rabat, Meknès, Benguerir et à Khouribga.



Pour célébrer le numérique, l’Institut français du Maroc propose cette année des manifestations hors les murs, pour s’associer avec divers acteurs et soutenir plusieurs événements numériques majeurs marocains.

Il s’agit du Festival international d’art vidéo, qui se tient du 10 au 15 novembre à Casablanca, et de Visa For Music, prévu cette année du 19 au 22 novembre à Rabat.



Il s'agit aussi de la 2e édition du Festival d’art numérique (FAN), qui aura lieu les 24 et 25 novembre à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguerir, et du 26 au 30 novembre à l’école 1337/UM6P à Khouribga, ainsi que de la 30ᵉ édition du Festival international du cinéma d’auteur de Rabat (8-14 novembre).