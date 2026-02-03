Bad Bunny triomphe aux Grammy Awards

Un disque en espagnol, signé de l'artiste portoricain Bad Bunny, a remporté pour la première fois la victoire de l'album de l'année à la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles, tranformée en tribune contre la politique migratoire répressive du président américain Donald Trump



Figure de proue du reggaeton et de la trap latine, le Portoricain de 31 ans a récolté trois trophées au total, dont le plus prestigieux pour "Debi Tirar Mas Fotos". L'album fait une grande place aux rythmes traditionnels et évoque la colonisation de l'île des Caraïbes, sous juridiction américaine depuis 1898.



Sans faire directement allusion à Bad Bunny, le président américain a vertement critiqué la cérémonie sur son réseau Truth Social et menacé de poursuites judiciaires l'animateur de la soirée, l'humoriste Trevor Noah.



"Les Grammy Awards sont les PIRES, pratiquement impossibles à regarder", a-t-il écrit qualifiant le programme de "daube". Il a traité l'humoriste qui animait la soirée de "parfait raté" et l'a menacé de poursuites pour avoir fait allusion à l'affaire Epstein.



"Il semble que je vais envoyer mes avocats poursuivre ce pauvre maître de cérémonie pathétique, sans talent et complètement idiot, et le poursuivre pour beaucoup d'argent", a dit Donald Trump.



La cérémonie a aussi couronné le rappeur américain Kendrick Lamar, 38 ans, qui a empoché cinq prix, comme l'an dernier, dont l'enregistrement de l'année, récompensant la production de "luther", en duo avec la chanteuse américaine de R&B SZA.

La troisième favorite, Lady Gaga, a dû se contenter de deux distinctions pour son album électropop à l'esthétique gothique chic, "Mayhem".



Sur scène à Los Angeles, Bad Bunny n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la police américaine de l'immigration (ICE), appelant à la "mettre dehors". Un slogan ("ICE out") arboré sur des pin's par les musiciens canadiens Justin Bieber et Joni Mitchell, notamment.



"Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes humains et nous sommes américains", a continué le chanteur, exhortant à ne pas se laisser "contaminer" par la "haine".



Rendez-vous au Super Bowl



Dimanche prochain, il a de nouveau rendez-vous avec l'Amérique à la mi-temps du Super Bowl, la très suivie finale du championnat de football américain.



Un concert en mondovision très critiqué par les trumpistes, qui lui reprochent de chanter en espagnol et d'avoir pris position en faveur de l'immigration et des droits des personnes LGBT+.



Citoyen américain du fait du statut de Porto Rico, Bad Bunny a en outre décidé que la tournée mondiale qu'il effectue depuis novembre ne passera pas par les Etats-Unis pour protéger ses spectateurs de potentiels raids d'ICE.

Son triomphe au goût très politique aux Grammys devrait immanquablement relancer l'indignation de la sphère MAGA.



Décorée du prix de la chanson de l'année, qui récompense les auteurs-compositeurs, pour son titre "Wildflower", la chanteuse américaine Billie Eilish, a elle, appelé à "continuer à nous battre, à prendre la parole et à manifester".



D'autres artistes ont rendu hommage aux immigrés. Ils ont "construit ce pays", a scandé Shaboozey, dont les parents sont originaires du Nigeria et dont la musique mêle hip-hop et country. Née d'un père anglais et d'une mère jamaïcaine et guyanienne, la Britannique Olivia Dean, révélation de l'année à 26 ans, a, elle, loué leur "courage".



Paysage musical diversifié



Auréolé du Grammy de la meilleure musique de film pour le documentaire "Music by John Williams", le réalisateur américain Steven Spielberg est entré dimanche dans le club très fermé des "EGOT", les artistes ayant remporté les quatre grandes récompenses américaines (avec les Oscars pour le cinéma, les Emmys pour la télévision et les Tony Awards pour le théâtre).



La star montante de la pop Sabrina Carpenter est, elle, rentrée bredouille.

Le tube K-pop "Golden", sur la bande originale du film d'animation de Netflix "KPop Demon Hunters", a remporté le prix de la meilleure chanson écrite pour un support visuel.



La présence du reggaeton, du rap et de la K-pop au palmarès des Grammys reflète leur adaptation au "climat" de l'industrie musicale plutôt que la volonté d'"impulser un changement", selon Lauron Kehrer, musicologue.



La Recording Academy, qui les décerne, a intégré 3.800 nouveaux membres, avec l'objectif de "refléter la vitalité du paysage musical diversifié d'aujourd'hui", selon son dirigeant Harvey Mason Jr.