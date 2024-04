Une vingtaine d’équipes au 2ème Raid Med à Saïdia

La deuxième édition du Raid Med By Saïdia Resorts, un défi sportif au cœur de l’Oriental, réunira, du 30 avril au 5 mai, une vingtaine d’équipes de différents horizons et nationalités.



Cette compétition, organisée en collaboration avec la communauté de coureurs amateurs Meet The Runner et l'association Les Amis du Ruban Rose, propose un ensemble d'activités telles que le trail, trail de nuit, canoë, VTT et course d’orientation, permettant d'explorer les circuits méconnus de la région de l’Oriental, ont annoncé les organisateurs, lundi lors d’une conférence de presse à Casablanca.



Présentant les épreuves de ce raid multidisciplines, étalé sur quatre étapes, Zineb Bennouna, fondatrice et directrice du Raid Med, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que cette deuxième édition sera marquée par des épreuves et des terrains diversifiés pour donner envie aux participants de revenir, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une belle manière d’explorer toute la région et ses paysages.



A cet effet, a-t-elle précisé, le coup d’envoi du raid sera donné par une première étape, la nuit sur la plage de Saidia, alors que la deuxième étape prendra place à Nador autour de la lagune de Marchica.



Pour sa part, la troisième étape est prévue dans la région de Berkane, tandis que la dernière étape sera marquée par une longue épreuve de VTT, ainsi que la descente du lac de la Moulouya en canoë, avant de finir en beauté par un trail sur la plage de Saïdia.



Par ailleurs, cet événement sportif accorde une place importante aux actions sociales. À ce propos, Latifa Chérif, présidente de l'association "Les Amis du Ruban Rose", a souligné, dans une déclaration similaire, que ce raid, en plus de contribuer à la promotion de la région de l’Oriental, notamment de sa belle station balnéaire, vient en solidarité aux femmes atteintes du cancer du sein. Et de faire observer dans ce sens que des études menées sur le cancer ont montré que la pratique régulière du sport diminue de manière très significative le risque de récidive et facilite le retour vers la vie sociale, familiale et professionnelle.



Ainsi, le raid sera ponctué par des ateliers de sensibilisation et des campagnes de prévention au profit des femmes d'associations rurales des communes Tafoughalt, Zegzel, Berkane et Saïdia, ainsi que des actions en faveur de l’environnement.