Une rue en l’honneur de Rihanna

Nouvelle consécration pour Rihanna. A 29 ans, la chanteuse de Kiss It Better se voit mise à l’honneur par la Barbade, son île d’origine, où une rue vient d’être rebaptisée à son nom. C’est dans la capitale de Bridgetown qu’a été inaugurée la Rihanna Drive, route sur laquelle l’artiste a grandi. La principale intéressée était évidemment présente à la cérémonie.

Comme le détaille le Daily Mail, l’événement a eu lieu à l’occasion de la Fête de l’indépendance de l’île caribéenne. Rihanna, vêtue d’une robe jaune Hellessy, a assisté à la cérémonie en compagnie de Freundel Stuart, Premier ministre de la Barbade.

“Je ne pourrais pas être plus reconnaissante pour cette journée”, a confié Rihanna lors de son discours. “Je ne pourrais pas être plus honorée (...) Mes rêves sont nés précisément dans cette rue.”

Le Daily Mail rappelle que Rihanna est la première ressortissante de la Barbade à avoir remporté un Grammy, et qu’elle possède encore à ce jour une propriété sur l’île. La chanteuse a également partagé sur Instagram le panneau d’indication qui porte désormais son nom.