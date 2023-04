Une pratique sportive saine pendant le Ramadan, tributaire d' une alimentation équilibrée

Pendant le mois sacré de Ramadan, une pratique sportive saine est tributaire d'une alimentation équilibrée qui joue un rôle important dans l'amélioration des performances.



Afin de favoriser une pratique sportive saine et améliorer leurs performances, les sportifs professionnels ou amateurs doivent obtenir des quantités suffisantes de calories, de glucides, de liquides, de protéines, de fer et d'autres vitamines et minéraux nécessaires, explique le nutritionniste Nabil Ayachi.



Pour les personnes qui s’adonnent au sport pendant ce mois sacré, il est important de procéder progressivement et d'éviter de forcer sur leur organisme pour parer à un éventuel danger, a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.



M. Ayachi a souligné que la pratique sportive le matin et l'après-midi pendant le jeûne peut être dangereuse en raison de la déshydratation et de la diminution de la glycémie, soulignant qu’il est préférable de faire du sport juste avant la rupture du jeûne ou deux heures après.



Afin de favoriser la pratique sportive pendant le mois sacré de Ramadan, l'expert préconise de suivre un régime alimentaire basé sur les sucres rapides, les vitamines et les minéraux, appelant à éviter les aliments frits et les sucres artificiels et à opter pour des aliments comme le pain complet, les légumes, riches en fibres, les fruits de saison et les légumineuses.



Pour les sportifs professionnels, il est recommandé de consommer les féculents pendant la rupture du jeûne et le Shour, a-t-il noté, précisant que s'agissant des sportifs amateurs, qui veulent perdre du poids, il doivent se contenter de les consommer uniquement pendant l’Iftar.



Il a également appelé à ne pas négliger le Shour, le plus important repas après l’Iftar, en consommant des glucides comme le pain entier, les produits laitiers, les dattes et les fruits secs en plus de l’eau, relevant que ce régime doit être adapté selon la discipline sportive pratiquée.



Il est aussi important de consommer les protéines d’une manière suffisante mais avec modération, a fait savoir M. Ayachi, relevant que le régime alimentaire pendant le Ramadan doit être adapté à l’effort physique de chaque personne.



