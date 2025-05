Une mission technique du MAE en Syrie pour opérationnaliser la décision Royale de réouverture de l’ambassade du Royaume du Maroc à Damas

Conformément à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, de rouvrir l’ambassade du Royaume du Maroc à Damas, une mission technique du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger s’est rendue dans la capitale syrienne pour finaliser les modalités pratiques liées à cette réouverture.



Dans ce cadre, la délégation marocaine a engagé des discussions avec de hauts responsables du ministère syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, portant sur les aspects logistiques, juridiques et diplomatiques de cette opération.

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales visant à renouer les relations diplomatiques entre les deux pays frères.



Il y a lieu de rappeler que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a annoncé, dans Son Message au 34e Sommet arabe, tenu le 17 mai à Bagdad, la décision de rouvrir l’ambassade du Royaume du Maroc à Damas, fermée depuis 2012.



Le Souverain avait souligné que cette mesure "contribuera à élargir les perspectives des relations historiques entre les deux pays et les deux peuples frères".