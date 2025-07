Sahara marocain : Le plein soutien du Portugal au Plan d'autonomie reflète une volonté stratégique à long terme

Le plein soutien du Portugal au Plan d’autonomie proposé par le Maroc pour régler la question du Sahara marocain reflète une "volonté stratégique à long terme" de mettre en place un partenariat solide et durable entre deux pays voisins liés par des liens historiques et géographiques profonds", indique l’analyste portugais Leonídio Paulo Ferreira.



Dans un article publié vendredi dans le quotidien portugais "Diário de Notícias" sous le titre "Le Portugal et le Maroc, la facilité de vivre ensemble", l'analyste relève que le plein soutien du Portugal au Plan d’autonomie comme "la base sérieuse, crédible et constructive pour le règlement de ce différend" régional, dans le cadre des Nations unies et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, marque un tournant qualitatif dans les relations entre Rabat et Lisbonne.



Cette décision "traduit une maturité diplomatique et une conscience stratégique de l'importance de bâtir une relation solide avec le Maroc, une relation qui dépasse les dimensions symboliques pour s'orienter vers des projets concrets et des intérêts communs", indique M. Ferreira, notant que le Maroc est un partenaire vital et un voisin stratégique pour le Portugal.



De son avis, la visite du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à Lisbonne, et la Déclaration conjointe publiée à cette occasion, "marquent le début d’une nouvelle ère de partenariat, fondée sur la proximité et les opportunités".



"Le Portugal est bien conscient que le Maroc est le pays africain le plus proche, un partenaire fiable, politiquement stable et disposant d'une économie diversifiée", fait-il remarquer, ajoutant que la visite de M. Bourita à Lisbonne s'inscrit dans un contexte qui reflète la volonté de développer ces relations et de renforcer le partenariat stratégique entre Rabat et Lisbonne.



Dans le même ordre d'idées, M. Ferreira soutient que l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 par le Maroc, le Portugal et l’Espagne constitue un moment fort dans la consolidation des relations euro-méditerranéennes, affirmant que "cet événement sportif incarne ce qui peut être accompli lorsque la volonté politique et le désir de construire ensemble sont présents".