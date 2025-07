Le secrétaire général du Congrès national populaire d'Al-Qods salue le rôle de premier plan de SM le Roi Mohammed VI en soutien à la cause palestinienne

Le secrétaire général du Congrès national populaire d'Al-Qods, le général Bilal Al-Natsheh, a salué, vendredi à Ramallah, le rôle de premier plan de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne.



Lors de sa rencontre avec Mohamed Salem Cherkaoui, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le général Al-Natsheh a exprimé sa reconnaissance pour les projets de qualité mis en œuvre par l’Agence au profit des Maqdessis, dans divers domaines, afin de renforcer leur résilience et leur enracinement dans leur ville.



Pour sa part, M. Cherkaoui a exprimé sa confiance dans la capacité du peuple palestinien à surmonter cette épreuve, comme il l’a fait dans le passé, soulignant qu’il s’agit d’un peuple épris de vie qui garde espoir jusqu’au bout.



Aussi, il a affirmé que l’Agence poursuivra, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, l'exécution de ses engagements au service de la Ville Sainte et de ses habitants palestiniens, dans le cadre de ses prérogatives et des moyens financiers dont elle dispose.