Mustapha El Ktiri : Les espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération, des hauts lieux de préservation de la mémoire nationale

Les espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération, actuellement au nombre de 106 unités à l’échelle nationale, constituent de hauts lieux de préservation de la mémoire historique nationale, grâce aux services mis à la disposition des élèves, étudiants, chercheurs et passionnés d'histoire, a indiqué, vendredi, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri.



S'exprimant à l’occasion d’une visite à l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération récemment construit dans la commune d’Oulmès, province de Khémisset, en vue de son ouverture prochaine au public, M. El Ktiri a souligné que ce nouvel espace, érigé sur un terrain mis à disposition par la commune territoriale, s’inscrit dans le cadre de la valorisation de la mémoire locale riche en épisodes héroïques de lutte.



Lors de cette visite organisée dans le cadre d'une journée de célébration par le Haut-Commissariat à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, il s'est félicité de l'engagement de l'ensemble des partenaires ayant contribué à la réussite de ce projet, notamment le Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra (1,7 million de dirhams), la commune d’Oulmès (700.000 dirhams), tandis que le Haut-Commissariat a pris en charge l’équipement de l’espace, précisant que le coût global du projet s’élève à environ 3,2 millions de dirhams.



M. El Ktiri a aussi exprimé le vœu que cet espace soit une valeur ajoutée pour le rayonnement de la culture de la mémoire, et qu’il soit à la hauteur des missions qui lui sont assignées, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui avait présidé, en 2007, l'inauguration du premier espace de la mémoire de la résistance et de la libération dans la province d’Assa-Zag, tout en recommandant la généralisation de cette expérience modèle à l’ensemble des régions du Royaume.



Pour leur part, plusieurs membres de la famille de la résistance d’Oulmès ont exprimé leurs remerciements au Haut-Commissariat pour cette réalisation majeure, qui constitue une reconnaissance des sacrifices pour la lutte nationale dans cette région et renforce le lien intergénérationnel autour des valeurs et idéaux du patriotisme sincère.



Ce nouvel espace commémoratif, réalisé selon des standards architecturaux et fonctionnels modernes, vise à préserver et valoriser la mémoire nationale et locale, célébrer les figures de la lutte de la région, tout en servant de plateforme de savoir et de formation à destination des jeunes générations d’élèves, étudiants, chercheurs et passionnés d’histoire.



Construit sur une superficie de plus de 1.000 m², l’espace comprend une bibliothèque, une salle de lecture, une salle informatique, une salle de réunions et d’activités éducatives, ainsi qu’un pavillon dédié à une exposition permanente de documents, maquettes et témoignages historiques relatifs à la résistance locale.



Cette journée de célébration a également été marquée par une rencontre avec la famille de la résistance, au cours de laquelle des aides financières et sociales ont été remises à plusieurs anciens résistants et veuves de résistants, en plus d'un hommage rendu à d'éminents anciens résistants et membres de l'armée de libération.