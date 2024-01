Une mission marocaine de prospection économique à Freetown

Une importante délégation marocaine s'est rendue, du 7 au 10 janvier à Freetown, dans le cadre d’une mission de prospection d’opportunités d’investissement et de coopération en Sierra Leone, et ce à l’invitation du Président de la République, Julius Maada Bio.



La délégation marocaine était composée d’une douzaine d’entrepreneurs spécialisés dans plusieurs secteurs dont l’énergie, l’agriculture, la santé, le tourisme, les équipements et l’industrie cosmétique, ainsi que des représentants de l’OCP et de l’ONEE, rapporte la MAP.

Cette mission a aussi vu la participation du Président de la Chambre de Commerce, des Services et de l’Industrie de la région de Rabat-Salé-Kénitra et du vice-président de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX).



Lors de cette mission conduite par l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Sierra Leone, avec résidence à Conakry, la délégation marocaine a été reçue en audience par le Président Julius Maada Bio et par son Vice-président, Mohamed Juldeh Jalloh.



Les membres de la délégation se sont également entretenus avec plusieurs ministres et responsables sierra léonais tels que les ministres du Commerce et de l’Industrie, du Tourisme, de l’Agriculture, des Finances, de l’Energie, de la Santé et de la Promotion Féminine, ainsi que le Directeur exécutif du Bureau national d’investissement et l’Envoyé spécial du Président pour la lutte contre le changement climatique, et plusieurs acteurs du secteur privé sierra léonais.



Cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques et fraternelles entre le Maroc et la Sierra Leone, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une coopération sud-sud solidaire et agissante.



Elle fait suite à la tenue, en avril 2023 à Dakhla, de la 3ème session de la Commission mixte Maroc- Sierra Leone.