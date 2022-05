Une meilleure mondialisation pourrait naître des cendres de l’hypermondialisation

L'ère de l'hyper-mondialisation de l'après-1990 est aujourd'hui généralement reconnue comme étant révolue. La pandémie de Covid-19 et la guerre de la Russie contre l'Ukraine ont relégué les marchés mondiaux à un rôle secondaire et au mieux de soutien derrière les objectifs nationaux, en particulier la santé publique et la sécurité nationale. Mais tous les discours sur la démondialisation ne doivent pas nous faire omettre que la crise actuelle peut en fait produire une meilleure mondialisation.



En vérité, l'hyper-mondialisation avait reculé depuis la crise financière mondiale de 2007-2008. La part du commerce dans le PIB mondial a commencé à décliner après 2007, le ratio des exportations au PIB de la Chine ayant chuté de 16 points de pourcentage. Les chaînes de valeur mondiales ont cessé de se propager. Les flux de capitaux internationaux n'ont jamais retrouvé leurs sommets d'avant- 2007. Et les politiciens populistes ouvertement hostiles à la mondialisation sont devenus beaucoup plus influents dans les économies avancées.



L'hyper-mondialisation s'est effondrée sous ses multiples contradictions. Premièrement, il y avait une tension entre les gains de la spécialisation et les gains de la diversification productive. Le principe de l'avantage comparatif veut que les pays se spécialisent dans ce qu'ils sont actuellement bons à produire. Mais une longue lignée de réflexions sur le développement a suggéré que les gouvernements devraient plutôt pousser les économies nationales à produire ce que les pays plus riches ont fait. Le résultat a été le conflit entre les politiques interventionnistes des économies les plus performantes, notamment la Chine, et les principes « libéraux » inscrits dans le système commercial mondial.



Deuxièmement, l'hyper-mondialisation a exacerbé les problèmes de répartition dans de nombreuses économies. L'inévitable revers des gains du commerce était la redistribution des revenus de ses perdants à ses gagnants. Et à mesure que la mondialisation s'approfondissait, la redistribution des perdants vers les gagnants augmentait de plus en plus par rapport aux gains nets. Les économistes et les technocrates qui ont bafoué la logique centrale de leur discipline ont fini par saper la confiance du public en elle.



Troisièmement, l'hyper-mondialisation a miné la responsabilité des agents publics envers leurs électeurs. Les appels à réécrire les règles de la mondialisation se sont heurtés à la réplique que la mondialisation était immuable et irrésistible – «l'équivalent économique d'une force de la nature, comme le vent ou l'eau», comme l'a dit le président américain Bill Clinton. A ceux qui remettaient en question le système en vigueur, le Premier ministre britannique Tony Blair a répondu : «Vous pourriez tout aussi bien débattre de la question de savoir si l'automne devrait suivre l'été.



Quatrièmement, la logique à somme nulle de la sécurité nationale et de la concurrence géopolitique est contraire à la logique à somme positive de la coopération économique internationale. Avec la montée de la Chine en tant que rival géopolitique des Etats-Unis et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la concurrence stratégique s'est réaffirmée sur l'économie.



Avec l'effondrement de l'hyper-mondialisation, les scénarios pour l'économie mondiale couvrent toute la gamme. La pire issue, rappelant les années 1930, serait le repli des pays (ou des groupes de pays) dans l'autarcie. Une possibilité moins mauvaise, mais toujours laide, est que la suprématie de la géopolitique signifie que les guerres commerciales et les sanctions économiques deviennent une caractéristique permanente du commerce et de la finance internationaux. Le premier scénario semble peu probable – l'économie mondiale est plus interdépendante que jamais, et les coûts économiques seraient énormes – mais nous ne pouvons certainement pas exclure le second.



Pourtant, il est également possible d'envisager un bon scénario où l'on parviendrait à un meilleur équilibre entre les prérogatives de l'Etat-nation et les exigences d'une économie ouverte. Un tel rééquilibrage pourrait permettre une prospérité inclusive dans le pays et la paix et la sécurité à l'étranger.



La première étape consiste pour les décideurs politiques à réparer les dommages causés aux économies et aux sociétés par l'hyper-mondialisation, ainsi que d'autres politiques axées sur le marché. Cela nécessitera de raviver l'esprit de l'ère de Bretton Woods, lorsque l'économie mondiale servait des objectifs économiques et sociaux nationaux - plein emploi, prospérité et équité - plutôt que l'inverse. Sous l'hyper-mondialisation, les décideurs politiques ont inversé cette logique, l'économie mondiale devenant la fin et la société nationale le moyen. L'intégration internationale a ensuite conduit à la désintégration nationale.



Certains pourraient craindre que le fait de mettre l'accent sur les objectifs économiques et sociaux nationaux compromette l'ouverture économique. En réalité, la prospérité partagée rend les sociétés plus sûres et plus susceptibles de s'ouvrir au monde. Une leçon clé de la théorie économique est que le commerce profite à un pays dans son ensemble, mais seulement tant que les problèmes de distribution sont pris en compte. Il est dans l'intérêt des pays bien gérés et bien ordonnés d'être ouverts. C'est aussi la leçon de l'expérience réelle sous le système de Bretton Woods, lorsque le commerce et l'investissement à long terme ont augmenté de manière significative.



Une deuxième condition préalable importante pour le bon scénario est que les pays ne transforment pas une quête légitime de sécurité nationale en agression contre les autres. La Russie a peut-être eu des inquiétudes raisonnables concernant l'élargissement de l'OTAN, mais sa guerre en Ukraine est une réponse complètement disproportionnée qui laissera probablement la Russie moins sûre et moins prospère à long terme.



Pour les grandes puissances, et les Etats-Unis en particulier, cela signifie reconnaître la multipolarité et abandonner la quête de la suprématie mondiale. Les Etats-Unis ont tendance à considérer la prédominance américaine dans les affaires mondiales comme la situation naturelle. De ce point de vue, les avancées économiques et technologiques de la Chine sont intrinsèquement et évidemment une menace , et la relation bilatérale est réduite à un jeu à somme nulle.



Laissant de côté la question de savoir si les Etats-Unis peuvent réellement empêcher l'essor relatif de la Chine, cet état d'esprit est à la fois dangereux et improductif. D'une part, cela exacerbe le dilemme sécuritaire : les politiques américaines conçues pour saper les entreprises chinoises telles que Huawei sont susceptibles de faire en sorte que la Chine se sente menacée et réponde d'une manière qui valide les craintes des Etats-Unis face à l'expansionnisme chinois. Une perspective à somme nulle rend également plus difficile la récolte des bénéfices mutuels de la coopération dans des domaines tels que le changement climatique et la santé publique mondiale, tout en reconnaissant qu'il y aura nécessairement de la concurrence dans de nombreux autres domaines.



En bref, notre monde futur n'a pas besoin d'être un monde où la géopolitique l'emporte sur tout le reste et où les pays (ou blocs régionaux) minimisent leurs interactions économiques les uns avec les autres. Si ce scénario dystopique se concrétise, ce ne sera pas dû à des forces systémiques hors de notre contrôle. Comme pour l'hyper-mondialisation, ce sera parce que nous avons fait les mauvais choix.



Par Dani Rodrik

Professeur d'économie politique internationale à la John F. Kennedy School of Government de l'Université de Harvard