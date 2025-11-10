Une jeune tiktokeuse exécutée en public par des jihadistes présumés dans le nord du Mali

Une jeune tiktokeuse malienne a été enlevée jeudi puis exécutée en public le lendemain dans le nord du Mali par des jihadistes présumés qui l'accusaient de collaborer avec l'armée malienne, ont indiqué dimanche un membre de sa famille, une source sécuritaire et un élu local.



Mariam Cissé était connue pour ses vidéos qu'elle partageait sur TikTok à propos de sa ville de Tonka, située dans la région de Tombouctou (nord). La jeune fille comptait plus de 90.000 abonnés sur la plateforme.



Son exécution a suscité un vif émoi dans le pays, confronté depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire doublée d'une crise économique.

"Ma soeur a été arrêtée jeudi par les jihadistes" qui l'accusaient "d'informer l'armée malienne de (leurs) mouvements", a raconté son frère à l'AFP. "Le lendemain, ils l'ont amenée à Tonka à moto sur la place de l'indépendance (et) ils l'ont fusillée. J'étais dans le public", a-t-il poursuivi.



"Mariam Cissé a été assassinée sur une place publique de Tonka vendredi par les jihadistes qui l'accusaient de les avoir filmés pour le compte de l'armée malienne", a également affirmé à l'AFP une source sécuritaire sous couvert d'anonymat, dénonçant "une barbarie".

Un élu local a confirmé à l'AFP son exécution qu'il a qualifiée "d'acte ignoble".



Le Mali est confronté depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique (EI), ainsi que de groupes criminels communautaires. Elle s'ajoute à une grave crise économique.



Les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) ont imposé ces dernières semaines jusqu'à Bamako un blocus sur les importations de carburant, paralysant l'économie de ce pays sahélien enclavé. Le JNIM resserre également l'étau sur le régime militaire, de plus en plus fragilisé.