Une grand-mère arrêtée pour avoir abandonné sa petite-fille dans un aéroport américain

Une grand-mère de 51 ans, qui avait abandonné sa petite-fille dans un aéroport américain pour embarquer sur un vol vers le Honduras, a été arrêtée par la police, selon un porte-parole de l'aéroport de Houston, au Texas.



Mardi dernier, des employés d'une compagnie aérienne ont retrouvé une petite fille, âgée de 8 ans selon la presse locale, en pleurs et réclamant ses parents dans un terminal du gigantesque aéroport international George-Bush.



L'enfant qui parlait espagnol a expliqué que sa grand-mère, qui s'occupait d'elle, l'avait laissée à cet endroit et était partie prendre son avion. "Selon l'enfant, ses parents étaient sortis de l'aéroport pour récupérer le passeport" de leur fille qu'ils avaient oublié, a précisé à l'AFP Augusto Bernal, directeur de la communication des aéroports de Houston. "La petite fille a été laissée seule dans le hall d'enregistrement", a-t-il ajouté, sans indiquer si l'enfant et sa grand-mère devaient voyager ensemble.

Les parents de l'enfant ont pu être contactés grâce aux informations données par cette dernière et sont revenus la chercher.



La grand-mère, qui avait embarqué dans l'avion, a été débarquée de ce dernier par des agents de l'aéroport et a été placée en garde à vue, a indiqué M. Bernal.