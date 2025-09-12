Une exposition à Washington met en lumière les identités artistiques marocaines et arabes

Une exposition à Washington, parrainée par l’ambassade du Maroc aux Etats-Unis, a été inaugurée mercredi soir à la galerie d’art du Middle East Institute (MEI), mettant en lumière les identités artistiques marocaines et arabes ainsi que la créativité culturelle en tant que langage universel et passerelle entre les nations.



Intitulée "Arab Pop Art : Between East and West" (le Pop Art arabe, entre l’Est et l’Ouest), l’exposition met en exergue notamment les multiples facettes de l’art marocain, en plein cœur de la capitale américaine, à travers les œuvres captivantes de Hassan Hajjaj et Mous Lamrabat, deux figures de proue de la scène artistique du Royaume.



S’inscrivant dans le cadre d’une collaboration avancée de l’ambassade du Maroc à Washington avec le Middle East Institute, l’un des principaux centres américains de réflexion et de dialogue culturel dédiés au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, cette manifestation est aussi marquée par les oeuvres de plusieurs artistes arabes, célébrant avec raffinement le savoir-faire et la créativité des talents du monde arabe.



Le vernissage de l’exposition a connu une grande présence du landerneau culturel, intellectuel, et diplomatique de la capitale américaine, ainsi que de nombreux membres de la communauté arabo-américaine.



Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, a souligné que cet événement culturel haut en couleur, qui restera ouvert au grand public jusqu’au 23 janvier, entend honorer un mouvement artistique en plein essor, à savoir le Pop Art arabe.



"Héritier de la culture pop internationale, ce mouvement représente une expression singulière des symboles, des récits et des images de la culture arabe à travers une approche audacieuse et contemporaine", a relevé M. Amrani.



Véritable expression des sens et des sons, il s’agit aussi d’un langage universel rapprochant les cultures, renforçant les identités et forgeant une compréhension partagée entre les nations, leurs histoires et leurs destins communs, a poursuivi l’ambassadeur.



Evoquant les œuvres d’art exposées dans le cadre de cet événement, M. Amrani a noté qu’elles "interrogent les identités multiples, entre héritages et visions d’avenir, entre ancrage local et influences mondiales".



A ce propos, le diplomate marocain a tenu à saluer le rôle essentiel du MEI et de son leadership dans la valorisation de la culture arabe aux Etats-Unis, et en faveur du dialogue interculturel.



Cette exposition dépasse largement le cadre d’un simple événement artistique, en ce sens qu’elle constitue une véritable plateforme de réflexion et de rencontre offrant un regard pluriel et engagé sur la société arabe contemporaine, a encore fait valoir M. Amrani.



Les artistes y bousculent les codes, réinventent les symboles et affirment la vitalité de leurs héritages. Le Maroc s’y distingue particulièrement par la participation de Hassan Hajjaj et Mous Lamrabat, artistes de renommée internationale, qui conjuguent dans leurs créations contemporaines humour subversif et références culturelles marocaines, offrant une lecture inventive et singulière telle une fenêtre ouverte sur le Royaume, son histoire et ses particularités, a dit l’ambassadeur.



Leurs œuvres reflètent avec force la créativité et le dynamisme de la société marocaine d’aujourd’hui, a-t-il mis en avant, relevant qu'en soutenant ses artistes, "le Maroc fait clairement de l’art une passerelle entre les peuples, un levier de compréhension mutuelle et un instrument de paix".



De son côté, le président du Middle East Institute, Stuart Jones, a mis l'accent sur l’importance de cette exposition au sein du paysage artistique de la capitale américaine.

Il a salué, dans ce sens, la richesse de la créativité arabe contemporaine, tout en mettant en avant la contribution des artistes marocains, dont les œuvres incarnent le dialogue entre tradition et modernité.



Pour sa part, la vice-présidente du MEI chargée des arts et de la culture, Kate Seelye, a déclaré à la MAP que l’exposition met en exergue des artistes qui, tout en s’inspirant de la culture pop occidentale, s’attachent à traiter des thématiques profondément ancrées dans la réalité arabe contemporaine.



Evoquant la participation des artistes marocains Hassan Hajjaj, designer de renommée internationale, et Mous Lamrabat, photographe à l’univers visuel singulier, Mme Seelye a souligné que leurs oeuvres, bien qu’imprégnées de symboles de la culture pop occidentale, demeurent intrinsèquement marocaines par les personnages qu’elles mettent en scène et les références culturelles qu’elles évoquent, érigeant ainsi de véritables passerelles entre l’Est et l’Ouest.



"Ces créateurs marocains se distinguent par des œuvres éclatantes, hautes en couleur et empreintes de ludisme, ce qui leur confère une place de choix au cœur de notre exposition", a-t-elle affirmé.



Conçue pour dialoguer avec un public international, y compris à travers des relais numériques et médiatiques, l’exposition "Arab Pop Art : Between East and West" s’impose en tant qu'événement artistique ambitieux et visionnaire, selon ses organisateurs.

Elle est porteuse d’un message fort : celui d’un monde arabe jeune, créatif, en mouvement, et résolument ouvert sur l’échange culturel mondial.

