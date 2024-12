Une délégation palestinienne s'informe à Rabat des programmes et projets mis en œuvre par l'Agence Bayt Mal Al-Qods

Une délégation palestinienne conduite par le directeur de la Bibliothèque nationale de Palestine, Aissa Krakaa, a effectué, mercredi, une visite au siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Rabat, au cours de laquelle elle s’est informée des programmes et projets mis en œuvre par l'Agence dans la Ville Sainte, sous la Haute supervision effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods.



Lors de sa rencontre avec le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, en présence de l'ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, le responsable palestinien a fait part de son estime des efforts déployés par l’Agence pour "maintenir les Maqdessis dans leur terre et soutenir leur résistance face aux défis du blocus et de l’isolement", indique un communiqué de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.



M. Krakaa a, en outre, exprimé la disposition de la Bibliothèque nationale palestinienne à coopérer avec l’Agence pour préserver le cachet palestinien, arabe et islamique d’Al-Qods, soulignant l'importance de la présence du Centre culturel marocain (Bayt Al Maghrib) au coeur de la vieille ville d'Al-Qods, ajoute la même source.



De son côté, l'ambassadeur de Palestine au Maroc a déclaré que les défis auxquels est confrontée aujourd'hui la Palestine mettent "à l'épreuve le système de valeurs juridiques établi par la communauté internationale", saluant les positions du Royaume exprimées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le discours du Trône et dans le message adressé par le Souverain au Comité de l'Assemblée générale des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.