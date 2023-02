Une délégation de startups marocaines participe à une conférence internationale sur l'investissement en Israël

Une délégation de startups marocaines opérant dans les domaines de la technologie et des investissements a participé à une conférence internationale sur l'investissement, organisée, mercredi à Al-Qods, par la plateforme israélienne d'investissement OurCrowd.



La participation marocaine vise à développer de nouvelles relations de partenariat avec des startups en Israël et dans d'autres pays et à explorer des expertises et des expériences pour développer l'écosystème des startups au Maroc, qui a connu ces dernières années un développement constant et un dynamisme important, rapporte la MAP.



Lors d'une cérémonie organisée, mardi, à Al-Qods, la plateforme d'investissement OurCrowd a accueilli la délégation d'affaires marocaine qui a eu des rencontres avec de nombreux opérateurs participant à cette conférence.



A cette occasion, un pavillon du Maroc a été inauguré, dans lequel les startups opérant dans le domaine de la technologie ont présenté au public présent leurs activités et solutions dans leurs domaines de spécialisation.



Selon les organisateurs, l'écosystème des startups au Maroc a connu un développement important ces dernières années, et s'est renforcé avec le soutien de fonds de capital d'investissement, d'institutions publiques et d'universités, ce qui a permis à ce secteur émergent de bénéficier d'une grande attractivité.



Les entreprises marocaines participant à cet événement sont actives dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de la technologie financière, des drones, de la technologie agricole, de l'alimentation, de l'eau, de l'énergie solaire et autres.



La délégation marocaine participe à cet évènement qui réunit plus de 80 délégations du monde entier, dont des délégations d'Asie, d'Amérique latine, d'Australie, d'Europe, des Etats-Unis d'Amérique et du Moyen-Orient.



"Nous aspirons à développer davantage ce partenariat entre le Maroc et Israël, et nous prévoyons d’accueillir régulièrement plus de délégations marocaines dans un proche avenir", indique un communiqué d’OurCrowd, citant le fondateur de la plateforme, John Medved.

Le Maroc dispose d'un grand potentiel en tant que porte d'entrée vers l'Afrique et l'Europe, a-t-il ajouté, notant que de nombreuses entreprises européennes disposent de filiales au Maroc.



Le Royaume du Maroc est un pays pionnier au niveau mondial en énergie solaire, a-t-il affirmé, soulignant que "nous aspirons à établir de larges relations stratégiques bilatérales".



Considérée comme l'organisme le plus actif en matière du capital d'investissement en Israël, la plateforme d'investissement OurCrowd célèbre cette année son 10ème anniversaire. Elle possède un portefeuille d'investissement de plus de 2,1 milliards de dollars. OurCrowd a également investi dans 380 entreprises et 42 fonds communs d'investissement.