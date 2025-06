La 4ème édition du Salon Auto Occasion attire du beau monde

Laila Kinana

L’acquisition d’un véhicule d’occasion est devenue un choix réaliste et économique pour les consommateurs

La quatrième édition du Salon Auto Occasion s'est ouverte vendredi à Casablanca, sur fond d'un intérêt croissant chez les professionnels, opérateurs spécialisés dans les accessoires automobiles, sociétés de financement et compagnies d'assurance.Organisé par le média spécialisé Autonews, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce à Anfa Park, cet événement, qui se poursuit jusqu'au 22 courant, s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions et dans un engouement particulier du grand public et des professionnels du secteur des véhicules d'occasion.Dans une déclaration à la MAP, la directrice du Comité d’organisation du salon, Laila Kinana, a affirmé que cet évènement constitue un rendez-vous incontournable pour le secteur des voitures d’occasion, particulièrement dans le contexte des défis que connaît la vente des voitures neuves au Maroc avec notamment la hausse des prix de ces dernières."L’acquisition d’un véhicule d’occasion est devenue un choix réaliste et économique pour les consommateurs", a-t-elle expliqué, notant que tout l'intérêt de ce salon réside dans la présence de revendeurs structurés et agréés, qui offrent aux acheteurs les garanties de qualité et de traçabilité nécessaires pour tout achat de véhicule d’occasion.Dans cette même veine, le directeur de rédaction d’Autonews, Hicham Atabi, a relevé qu’en raison de la hausse des tarifs des véhicules neufs enregistrée depuis la pandémie de Covid-19, de plus en plus de consommateurs s’orientent vers le marché de l’occasion."Le marché de l’occasion jouit depuis toujours d’un grand succès au Maroc, mais nous avons constaté qu’il y a une affluence notable et une demande remarquable sur les voitures d’occasion qui représentent une alternative aux voitures neuves surtout avec l’arrivée des professionnels de l’occasion, notamment les concessionnaires multimarques", a-t-il fait remarquer.Chaque revendeur propose tout un paquet de services et d’avantages qu’il offre aux clients, avec par exemple des garanties pouvant aller jusqu’à 24 mois, a fait savoir M. Atabi.Etalé sur plus de 10 000 m2, le Salon réunit une trentaine d'exposants représentant l'ensemble des acteurs clés du marché: professionnels de l'occasion agréés, opérateurs spécialisés dans les accessoires automobiles, sociétés de financement, compagnies d'assurance et prestataires de services techniques.L'objectif est de proposer au public une offre complète de véhicules rigoureusement contrôlés, assortis de garanties mécaniques et de solutions de financement personnalisées.Le marché marocain du véhicule d'occasion poursuit sa dynamique ascendante. En 2024, il a franchi un nouveau cap avec 775.121 mutations enregistrées, établissant ainsi un record historique, en hausse de 28,5% par rapport à l'année précédente.Ce volume témoigne d'une activité soutenue, tirée majoritairement par les véhicules particuliers, qui représentent 537.299 unités, en progression de 29%. Malgré cette vitalité, le marché demeure largement informel.Le Salon Auto Occasion 2025 se veut à la fois un lieu de rencontre, de pédagogie et de transaction, contribuant activement à la professionnalisation d'un secteur en pleine mutation.