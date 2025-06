Le DG d'IFC en visite au Maroc

Le directeur général d'International Finance Corporation (IFC - Société financière internationale), Makhtar Diop, effectue une visite au Maroc du 17 au 20 juin, accompagné d'Éthiopis Tafara, vice-président d'IFC pour l'Afrique.



Cette visite vise à renouveler l'engagement d'IFC pour le Maroc, consolider un partenariat de longue date et préciser les priorités d'action visant à dynamiser la croissance économique par une participation renforcée du secteur privé, indique l'IFC.



D'après la même source, des rencontres avec des représentants du gouvernement, ainsi qu'avec des leaders du secteur privé sont prévues pour échanger sur la priorité à accorder aux investissements dans des secteurs à fort potentiel (agriculture durable, industrie manufacturière, infrastructures, services, industries culturelles et créatives), ainsi que sur la promotion de l'intégration régionale afin de renforcer le rôle du Maroc comme hub de connectivité et d'innovation en Afrique.



Les échanges devraient permettre également d'identifier de nouvelles opportunités de croissance et de création d’emplois, en ligne avec le modèle de développement marocain, rapporte la MAP.



Depuis plus de six décennies, IFC est un partenaire essentiel du développement marocain, collaborant avec plus de 100 entités et mobilisant plus de 5 milliards de dollars pour soutenir les petites entreprises, l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, les infrastructures et le secteur financier.



Membre du groupe de la Banque mondiale, IFC est la plus importante institution mondiale d’aide au développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle mène des opérations dans plus de 100 pays, consacrant son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et d’opportunités dans les pays en développement.



En 2024, IFC a engagé un montant record de 56 milliards de dollars en faveur de sociétés privées et d’institutions financières dans des pays en développement, en s'appuyant sur des solutions du secteur privé et en mobilisant des capitaux privés pour créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable.