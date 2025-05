Une conférence sur les alternatives biologiques aux pesticides, le 22 mai à Meknès COP22

"Bio-Solutions, alternatives biologiques aux pesticides en climat changeant" est le thème d'une conférence qui sera organisée, le 22 mai courant à Meknès, à l'initiative de l’Association des Ingénieurs de l’École Nationale d’Agriculture de Meknès (AIENA).



La rencontre qui sera initiée en partenariat avec l’École Nationale d’Agriculture de Meknès (ENA), vise à stimuler la réflexion et à promouvoir l’adoption de solutions biologiques innovantes comme alternatives durables aux pesticides chimiques, particulièrement dans le contexte d’un climat en mutation.



Selon un communiqué des organisateurs, il s’agit aussi de nourrir la réflexion collective et de faciliter la mise en œuvre de solutions innovantes, en se concentrant sur l’utilisation des bio-solutions comme alternatives biologiques aux pesticides.



Elle se veut également un carrefour d’échanges pour diffuser les savoirs sur la viabilité de ces innovations auprès de tous les acteurs concernés : producteurs, ingénieurs, techniciens, entreprises agricoles, coopératives et autres opérateurs du secteur, souligne-t-on de même source.



La rencontre fait partie du plan d’action 2024-2027 de l’association pour faire progresser les pratiques agricoles durables.



"Nous réunissons des experts et des praticiens de premier plan pour explorer des bio-solutions tangibles capables d’améliorer à la fois la qualité et la quantité de la production agricole, tout en respectant notre environnement", indique le président de l’AIENA, Baghaz Ahmed, cité dans le communiqué.



L’événement devra rassembler des opérateurs nationaux des différentes filières de production agricole et offrira un espace d’échange et de partage d’idées pour développer des solutions biologiques en climat changeant afin d’améliorer les productions agricoles sur les plans qualitatif et quantitatif.



Le programme comprend des sessions sur les cadres réglementaires, l’agro-écologie, l’autorisation des bio-pesticides, la résistance génétique et les bio-solutions économes en eau, animées par des experts d’instituts de recherche, d’organismes gouvernementaux et du secteur privé.



Plusieurs thèmes seront traités lors de cette conférence dont "L’agriculture Biologique entre contraintes réglementaires et développement durable", "Agro-écologie et agriculture biologique: Quelles opportunités pour un développement durable?" et "Procédures d'Autorisation des Bio-pesticides et des Bio-stimulants".