Une caravane médico-chirurgicale maroco-américaine fait escale à Dakhla

Une caravane médico-chirurgicale maroco-américaine a fait escale, à Dakhla, pour réaliser une centaine d'opérations chirurgicales dans diverses spécialités durant la période allant du 06 au 12 octobre.



Le coup d’envoi de cette caravane médico-chirurgicale a été donné au niveau de l'hôpital régional Hassan II de Dakhla, dans le but de prodiguer des services médico-chirurgicaux spécialisés, en particulier au profit des patients nécessitant des interventions chirurgicales.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la Santé et de la Protection social, Murtada Jabbar, a indiqué que cette caravane s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation américaine "Paul Chester", notant que cette initiative tend à réaliser des opérations chirurgicales pluridisciplinaires portant notamment sur la chirurgie générale, la chirurgie ORL et la gynécologie.



Cette caravane solidaire envisage de réaliser environ 100 interventions chirurgicales, en partenariat avec l'association "Pioneer Youth Organization" et l’appui de la wilaya de la région, a-t-il fait savoir.



De son côté, Bill Chester, fondateur de la Fondation américaine "Paul Chester", s'est dit fier de prendre part à cette caravane, en compagnie de plusieurs chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et techniciens médicaux, pour prodiguer des services de soins et effectuer des opérations chirurgicales, notamment au profit des enfants.



Pour sa part, le vice-président de "Pioneer Youth Organization", Imad Ben Taleb a souligné que grâce aux efforts déployés par les différents intervenants, cette caravane maroco-américaine a été accueillie dans de bonnes conditions pour réaliser une série d'opérations chirurgicales durant six jours, outre des consultations médicales.



L'équipe médicale maroco-américaine est composée de 17 membres de la Fondation "Paul Chester" et un staff médical marocain relevant de l'hôpital Hassan II de Dakhla, composé de médecins spécialisés, d’infirmiers et de techniciens médicaux.



A noter que cette caravane s'inscrit dans le sillage de l’échange d’expertise et d’expérience entre le Maroc et les États-Unis, à même de renforcer la coopération médicale et de favoriser davantage de partenariats.