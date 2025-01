Une campagne nationale de dépistage et correction auditifs au profit de détenus

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et ses partenaires ont co-organisé une campagne nationale de dépistage et correction auditifs au profit de pensionnaires et d'ex-pensionnaires des établissements pénitentiaires.



Dans un communiqué, la Fondation précise que cette campagne, qui a concerné 495 pensionnaires dans tous les établissements pénitentiaires au niveau national, s'inscrit dans le cadre de la stratégie tracée par SM le Roi Mohammed VI en faveur de la réinsertion des détenus.



Cette initiative s'insère également dans le cadre de la convention conclue avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) en vue d'améliorer l'offre de soins au profit des détenus et anciens détenus dans les établissements pénitentiaires, ajoute la même source.



Ainsi, 331 pensionnaires ont bénéficié de consultations spécialisées en oto-rhino-laryngologie (ORL), 184 autres ont subi d'examens audio-métriques, alors que 87 détenus et ex-détenus se sont vus offrir des appareils de correction auditive. La Fondation a organisé, lundi, une cérémonie aux établissements pénitentiaires de Taounate et d'Aït Melloul, ainsi qu'à la prison centrale de Kénitra, au cours de laquelle elle a distribué 87 appareils au profit des détenus et anciens détenus. De même, la Fondation procédera prochainement à la distribution des appareils auditifs à d'autres bénéficiaires dans les établissements pénitentiaires, notamment à Bouizakarne et d’autres établissements pénitentiaires.



Cette activité s'inscrit dans le cadre de la stratégie intégrée mise en œuvre par la Fondation, conformément aux Hautes Orientations Royales, en vue de préserver la dignité de cette catégorie, d'autant plus que les soins de santé permettent d’améliorer et de renforcer de manière optimale et sécurisée l’insertion dans le tissu social.