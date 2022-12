Une autre Annus Horribilis pour la Fed

A l'occasion du 40e anniversaire de son accession au trône, la reine Elizabeth II a fait remarquer que « 1992 n'est pas une année sur laquelle je reviendrai avec un plaisir sans mélange.



Selon les mots d'un de mes correspondants les plus sympathiques, cela s'est avéré être une annus horribilis. Le discours désormais célèbre de la défunte monarque fait suite à une année de développements inconfortables pour la couronne, notamment un incendie au palais de Windsor, la fin des mariages de deux de ses enfants (avec une troisième séparation royale qui sera rendue publique le mois suivant) et diverses fuites.



La reconnaissance admirablement ouverte et honnête de la reine de ces difficultés a contribué à consolider trois autres décennies d'énorme respect national et mondial pour la monarchie. Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle année, la Réserve fédérale américaine, cherchant à sortir de sa propre deuxième annus horribilis successive, ferait bien de suivre son exemple. C'est la meilleure chance pour la Fed de regagner sa crédibilité politique, de restaurer sa réputation et de réduire sa vulnérabilité aux ingérences politiques indues, qui seront toutes essentielles à son efficacité et, par conséquent, au bien-être économique en général.



Au cours des deux dernières années, la Fed s'est terriblement trompée dans son évaluation de l'inflation. Ses prévisions ont été si loin de la réalité que certains anciens responsables de la Fed les ont publiquement et à plusieurs reprises rejetées – un événement très inhabituel. En conséquence, les décideurs ont gâché l'opportunité d'agir en temps opportun pour contenir les hausses de prix qui ont depuis érodé le pouvoir d'achat de chacun, frappant le plus durement les segments les plus vulnérables de la société.



Pire, même après avoir reconnu son erreur, en novembre 2021, la Fed a encore commis une erreur en ne réagissant pas assez rapidement. Ce n'est qu'en mars 2022 qu'elle a cessé d'injecter des liquidités dans une économie de plus en plus inflationniste ; et sa première hausse de taux ce mois-là était d'un timide 25 points de base.



Les économistes et les marchés craignent de plus en plus que ces erreurs cumulées aient ouvert la voie à une autre erreur. Parce que la banque centrale la plus puissante du monde a été forcée de suivre le cycle de hausses le plus rapide depuis des décennies - et à un moment où l'économie ralentit déjà - on craint de plus en plus qu'elle ne fasse basculer l'économie américaine dans une récession.



La piètre performance de la Fed ne s'est pas non plus limitée à son analyse et à l'élaboration de ses politiques. Sa communication, elle aussi, laisse beaucoup à désirer. A plus d'une occasion au cours des deux dernières années, la Fed a fait des remarques spontanées plutôt mal avisées, comme lorsqu'elle a laissé entendre en juillet que son taux directeur était déjà à un niveau neutre. Ce commentaire s'est rapidement révélé totalement naïf et a naturellement suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de l'ancien secrétaire américain au Trésor Lawrence H. Summers , qui l'a qualifié d'"analytiquement indéfendable" et révélateur de la persistance d'un "vœu pieux".



Dans ses dernières projections et sa dernière conférence de presse de l'année, la Fed a fait tout son possible pour signaler aux marchés que son taux directeur serait probablement à 5,1 % à la fin de 2023. Cette orientation prospective a été soutenue par 17 des 19 responsables de la Fed, mais les marchés n'en ont toujours pas tenu compte. Au lieu de cela, les marchés à terme indiquent un taux directeur de 4,4 %, anticipant également que la Fed sera contrainte de réduire ses taux au cours de l'année à venir, malgré tout ce qu'elle a dit à l'effet contraire.



Ensuite, il y a eu tous les dérapages éthiques. Au cours des deux dernières années, trois hauts responsables de la Fed ont démissionné à la suite d'informations selon lesquelles ils s'étaient livrés à des pratiques douteuses en matière de négociation d'actions pendant la pandémie, alors que les politiques de la Fed augmentaient massivement les valorisations. Ensuite, un quatrième fonctionnaire a reconnu qu'il avait enfreint les règles commerciales et les exigences en matière de déclaration, et un cinquième fonctionnaire a haussé les sourcils en acceptant de prendre la parole lors d'un événement sur invitation et organisé de manière officieuse par une grande banque.



Tous ces développements soulèvent des inquiétudes évidentes quant à l'efficacité, la position et la réputation d'une institution qui joue – et doit jouer – un rôle absolument essentiel à la fois dans l'économie américaine et dans le système monétaire international. Non seulement ils affaiblissent son autorité, compromettent l'impact de ses prévisions et érodent l'efficacité de ses orientations prospectives, mais ils pourraient également la rendre vulnérable aux ingérences extérieures. Cela pourrait menacer davantage l'autonomie opérationnelle dont la Fed a besoin pour s'acquitter de son mandat.



A l'avenir, il est peu probable que la Fed ait fait assez pour rattraper ses erreurs antérieures en matière d'inflation. Alors que l'inflation ralentit et continuera de le faire, cela se fera au prix de dommages injustifiés aux moyens de subsistance. Et, ayant permis à l'inflation de s'intégrer dans la structure de l'économie, il existe toujours un risque, plus tard en 2023, qu'elle soit rigide à un taux supérieur à l'objectif de 2% de la Fed. Si cela se produit, la Fed devra choisir entre des options politiques tout aussi inconfortables, qui deviendront encore plus douloureuses pour la société si les États-Unis sont entrés en récession.



Pour faire face à de tels défis, la Fed devra sortir des échecs de 2021-22. Sa tâche comporte désormais une composante externe critique, ainsi qu'une composante interne tout aussi importante. C'est pourquoi cette institution vitale doit s'inspirer du remarquable livre de jeu de 30 ans de feu la reine.



Mohamed A. El-Erian

Président du Queens' College de l'Université de Cambridge et professeur à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.