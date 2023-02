Un voyage musical inédit à Rabat

Le spectacle de flamenco "Primera muestra de flamenco marroquí" a enchanté le public rbati, samedi soir à la salle Bahnini à Rabat, le temps d'un voyage musical inédit.



Ce spectacle haut en couleur, porté par douze jeunes artistes marocains talentueux, a proposé à l’assistance une panoplie d’œuvres musicales hors pair qui reflètent la beauté, la puissance et la magie de cet art séculaire espagnol.



Initiée par l’Institut culturel espagnol "Cervantès" de Rabat, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette soirée flamenco a été rehaussée par des performances gracieuses et magistrales de danse, de chant et de guitare.



Le public présent a été plongé, le temps d’une soirée, dans un univers rempli de gaieté et d'émotions fortes, acclamant les jeunes artistes qui ont interprété et mis en scène un vibrant répertoire musical, couvrant les différents aspects de cet art emblématique.



Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, le directeur de l’Institut culturel espagnol "Cervantès" de Rabat, José Maria Martinez, a souligné que le flamenco est présent au Maroc depuis de nombreuses années, indiquant que "l’Institut Cervantès souhaite promouvoir encore plus cet art aux quatre coins du Royaume".



"Ce spectacle marque un magnifique début pour notre programmation culturelle de cette année", a ajouté M. Martinez, précisant que "les artistes présents ce soir ont été sélectionnés par un prestigieux jury composé de cinq membres marocains et espagnols qualifiés en flamenco".



Cette expérience artistique vise à soutenir et encourager le développement du circuit flamenco au Maroc, dans lequel de nombreux artistes développent leur travail depuis plusieurs années.



Le projet vise également à promouvoir les rencontres entre ces artistes en vue de favoriser l’enrichissement et l’échange de leurs connaissances sur l’art du flamenco.