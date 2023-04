Un trafiquant échappe aux policiers américains après leur avoir acheté de la méthamphétamine

Voilà un rebondissement dont ils se seraient bien passés: des policiers californiens infiltrés ont laissé filer 27 kilos de méthamphétamine dans la nature, après avoir perdu la trace du trafiquant à qui ils avaient vendu la marchandise.



Cette transaction surveillée devait permettre aux agents du shérif du comté de Riverside, près de Los Angeles, de prendre le criminel la main dans le sac.

Mais après avoir récupéré le cash et livré la drogue de synthèse, les policiers semblent s'être fait avoir comme des bleus.



"Après la transaction, le suspect s'est éloigné et (...) une poursuite s'est engagée", explique un communiqué de presse du shérif, retraçant cette opération qui a eu lieu le 19 avril. "En raison de la vitesse élevée et du mépris du suspect pour la sécurité publique, les adjoints ont perdu de vue le véhicule."



"C'est assez embarrassant", a reconnu Michael Lujan, un ex-capitaine à la retraite anciennement affecté aux services du shérif de Riverside, dans les colonnes du Los Angeles Times. "C'est malheureux parce que maintenant nous avons des stupéfiants supplémentaires dans la rue."



"Qu'on puisse laisser quelqu'un monter dans son véhicule, cela m'échappe", a-t-il ajouté, en estimant la vente autour de 35.000 dollars.



Stimulant illégal destructeur et très addictif, la méthamphétamine est produite grâce à une délicate alchimie, largement chroniquée dans la série "Breaking Bad". Elle suit un professeur de chimie qui se lance dans le trafic par nécessité, et devient un criminel d'envergure, jusqu'à sa chute inéluctable.



Après leur bévue, les policiers de Riverside espèrent eux sûrement prendre leur revanche au prochain épisode.