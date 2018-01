Un reptile carnivore vivait en Antarctique voici 150 millions d'années

Des scientifiques argentins ont trouvé des restes d'un reptile carnivore marin et estimé qu'il vivait voici 150 millions d'années en Antarctique, où jamais une trace de vie aussi ancienne n'avait été découverte.

"A cet endroit, nous avons trouvé une grande diversité de (fossiles de) poissons, de mollusques, mais nous ne pensions pas trouver un plésiosaure aussi ancien", a déclaré Soledad Cavalli, paléontologue du Centre national d'études scientifiques et techniques d'Argentine (Conicet).

C'est une découverte "surprenante" qui n'a pas encore fait l'objet de publication dans les prestigieuses revues scientifiques, d'après un communiqué de l'Agence des sciences, technologie et société de l'Université de La Matanza, près de Buenos Aires.

"Cette trouvaille est assez extraordinaire, car il n'y a pas dans ce gisement des roches qui permettent la bonne conservation des ossements, comme les vertèbres de ce reptile marin", selon la scientifique.

La taille du reptile pourrait atteindre 12 mètres. Il avait un long cou et quatre nageoires.

La zone de recherches se situe à deux heures d'hélicoptère de la base scientifique de Marambio, en Antarctique, au sud du continent américain. Les recherches se poursuivront en janvier, pendant l'été austral.

A cette époque, précise Marcelo Reguero, chercheur de l'Institut antarctique argentin, l'Antarctique faisait partie de la grande plate-forme commune avec l'Australie, l'Inde, Madagascar, l'Afrique et l'Amérique du Sud, avant la dérive des continents.