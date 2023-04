Un nouvel ordre asiatique émerge

Science, religion et art En redéfinissant et en élargissant les dimensions géopolitiques de l'Asie-Pacifique, Abe Shinzō, Premier ministre japonais décédé, a proposé un modèle géostratégique qui se concrétise désormais en Asie du Sud et au Moyen-Orient. Avec l'Inde au centre de cet écosystème émergent d'Asie occidentale, la vision d'Abe a commencé à prendre forme. (Chapô)



En construisant la notion de l'Indo-Pacifique en tant que région critique, Abe Shinzō , l'ancien Premier ministre japonais, a créé un cadre stratégique qui présageait l'intégration géopolitique et économique en cours à travers l'Asie et certaines parties de l'Afrique. Alors que les pays d'Asie du Sud et du Moyen-Orient fusionnent avec l'Asie occidentale, un nouvel ordre continental pourrait remodeler l'équilibre mondial des pouvoirs.



Lors de sa première visite en Inde en tant que Premier ministre, en août 2007, Abe a prononcé son discours fondateur « Confluence des deux mers » devant le Parlement indien.



Abe a tiré le titre de son discours d'un livre écrit par le prince moghol Dara Shikoh en 1655, qui explorait les points communs entre l'islam et l'hindouisme en tant que constructions religieuses et civilisationnelles voisines. Les océans pacifique et Indien partagent également de nombreux points communs, a noté Abe. Le «couplage dynamique» de ces «mers de liberté et de prospérité» transformerait non seulement la région indo-pacifique mais aussi «l'Asie élargie».



Mais Abe, qui a été assassiné en juillet dernier, avait plus que de simples métaphores maritimes en tête. Son objectif primordial était de construire la relation bilatérale la plus importante de l'Indo-Pacifique - l'Inde et le Japon. En tant que l'un des premiers dirigeants asiatiques à reconnaître l'impact mondial et régional de la montée en puissance de la Chine, Abe s'est lancé seul dans une croisade pour créer un nouvel équilibre des pouvoirs viable. En élargissant les dimensions géopolitiques de la région Asie-Pacifique et en la poussant vers l'ouest vers l'océan Indien, il a contribué à modifier le profil stratégique de la région.



Le discours d'Abe en 2007 a mis en évidence le vide intellectuel à Washington à l'époque. Alors que les Etats-Unis étaient au plus fort de leur malheureuse «guerre contre le terrorisme» et embourbés dans deux guerres prolongées et coûteuses en Irak et en Afghanistan, Abe a cherché à redéfinir l'Indo-Pacifique aux termes du Japon, en tant que rival de la Chine. «communauté de destin commun» centrée.



Pour Abe et ses successeurs, favoriser la coopération à travers les rives eurasienne et africaine par le biais de vastes réseaux de liens commerciaux et de défense était la clé pour concrétiser la vision d'une Asie plus large. En plaçant l'Indo-Pacifique au cœur de cette vision, ils se sont appuyés sur les idées de l'amiral américain du XIXe siècle Alfred Mahan et de l'historien naval britannique Julian Corbett.



Mahan et Corbett, les pionniers de la stratégie navale moderne, considéraient la puissance maritime comme une source essentielle de force nationale. Le politologue du XXe siècle Nicholas Spykman a souligné la centralité stratégique du pourtour eurasien, contrairement à l'insistance de Halford Mackinder sur la centralité du cœur eurasien. Ensemble, les écrits de Mahan et Corbett sur la puissance maritime et l'approche maritime de Spykman en matière de géopolitique ont fourni les fondements intellectuels de l'Asie élargie d'Abe.



Aujourd'hui, la manifestation la plus claire de la stratégie indo-pacifique d'Abe est le dialogue quadrilatéral sur la sécurité, mieux connu sous le nom de Quad, qui a commencé comme une initiative humanitaire lorsque les Etats-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon ont formé une opération de secours conjointe à la suite du tsunami meurtrier qui a dévasté l’Indonésie en 2004. Après son retour au pouvoir en 2012, Abe l'a réutilisé comme véhicule de sa vision géopolitique.



Mais le Quad n'était que le début. Elle a été suivie par une série d'institutions «mini-latérales», dont le pacte de défense AUKUS entre l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni; le dialogue stratégique trilatéral Etats-Unis-Australie-Japon; la coopération trilatérale entre l'Australie, l'Indonésie et l'Inde; et un projet conjoint d'avions de chasse Italie-Japon-Royaume-Uni. Ces initiatives, qui visent toutes à renforcer la sécurité et la stabilité dans l'Indo-Pacifique, reflètent la transformation en cours de la région en une «géographie des stratégies».



Après que la guerre en Irak et le printemps arabe ont poussé les États arabes à diversifier leurs alliances et leurs partenariats et à réduire leur dépendance à l'égard des Etats-Unis, des pays asiatiques tels que la Chine, le Japon, l'Inde, l'Indonésie et la Corée du Sud se sont précipités pour combler le vide. Les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, par exemple, sont respectivement les troisième et quatrième partenaires commerciaux de l'Inde. Le Japon est devenu un leader régional de confiance dans les domaines de la technologie, de l'énergie propre et de l'exploration spatiale. Et la Corée du Sud est désormais un important fournisseur de technologie et d'armes aux Etats du Golfe et à l'Egypte. L'approfondissement des liens militaires et commerciaux, ainsi que l'influence croissante des Etats du Golfe, ont accéléré l'intégration du Moyen-Orient dans la sphère économique asiatique.



Alors qu'Abe cherchait à compenser la montée en puissance de la Chine en redéfinissant la région Asie-Pacifique, les stratèges et les intellectuels (dont moi ) ont tenté d'établir un équilibre régional des pouvoirs en élargissant la définition géopolitique du Moyen-Orient pour inclure l'Inde et d'autres pays d'Asie du Sud. Les accords d'Abraham entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, le Forum du Néguev , l' I2U2 et le cadre trilatéral France-EAU-Inde indiquent tous une alliance indo-abrahamique naissante entre l'Inde, Israël et les Etats arabes.



L'introduction de l'Inde dans le domaine politique et économique du Moyen-Orient est une extension du modèle géostratégique défendu par Abe dans son discours «Confluence des deux mers». Avec l'Inde comme trait d'union entre l'Indo-Pacifique et les pays indo-abrahamiques d'Asie occidentale, un ordre continental asiatique commence à se dessiner.



