Un musée retrouve une oeuvre d'art à la poubelle

Un musée néerlandais a retrouvé dans la poubelle une de ses oeuvres d'art moderne ressemblant à deux canettes de bière vides après qu'un membre du personnel l'a jetée en pensant qu'il s'agissait de déchets.



L'oeuvre, intitulée "Tous les bons moments que nous avons passés ensemble" de l'artiste français Alexandre Lavet, ressemble à première vue à deux canettes de bière vides, l'une écrasée.



Il s'agit en fait de deux canettes méticuleusement peintes à la main à l'acrylique. "Beaucoup de temps et d'efforts ont été nécessaires pour les créer", selon le musée.

Mais leur valeur artistique a échappé à un technicien, qui les a jetées à la poubelle alors qu'elles étaient exposées dans une cage d'ascenseur en verre.



Froukje Budding, porte-parole du musée LAM de Lisse, dans l'ouest des Pays-Bas, a déclaré à l'AFP que les oeuvres d'art étaient souvent placées dans des endroits inhabituels, d'où leur exposition dans un ascenseur.

"Nous essayons de surprendre le visiteur à chaque fois", a-t-elle expliqué.



La conservatrice Elisah van den Bergh est revenue d'une courte pause et a remarqué que les canettes avaient disparu. Elle a récupéré l'oeuvre dans un sac poubelle juste à temps alors qu'elle était sur le point d'être jetée.



"Nous avons maintenant placé l'oeuvre dans un endroit plus traditionnel, sur un socle, pour qu'elle puisse se reposer après son aventure", a confié Mme Budding à l'AFP.

Elle a souligné qu'elle n'avait "aucune rancune" envers le technicien, qui venait de commencer au musée.

"Il faisait juste son travail", a-t-elle déclaré.



"Notre art encourage les visiteurs à voir les objets du quotidien sous un jour nouveau", a expliqué Sietske van Zanten, directrice du musée.

"En exposant des oeuvres d'art dans des endroits inattendus, nous amplifions cette expérience et tenons les visiteurs en éveil", a ajouté Mme Van Zanten.



Dans cette optique, il est peu probable que les canettes restent longtemps sur leur socle traditionnel, a relevé Mme Budding.

"Nous devons réfléchir sérieusement à un endroit prudent où les placer ensuite", a-t-elle déclaré à l'AFP.