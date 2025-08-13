Un fonctionnaire de police porte plainte suite aux allégations mensongères sur les réseaux sociaux


Vendredi 29 Août 2025

Un fonctionnaire de police porte plainte suite aux allégations mensongères sur les réseaux sociaux
Le Pôle de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST) a indiqué, jeudi, que le fonctionnaire de police (A. N.) a déposé une plainte auprès du Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca, suite aux allégations mensongères et aux crimes fictifs qui lui ont été attribués par un compte sur les réseaux sociaux, intitulé "Jabaroot".

Le Pôle DGSN-DGST a décidé d'assurer au fonctionnaire concerné l'accompagnement judiciaire et la garantie de tous les droits prévus par le principe de "protection de l’Etat", inscrit dans le statut des fonctionnaires de la Sûreté Nationale, à cause des actes criminels qui les visent lors de l’exercice de leurs fonctions, indique un communiqué du Pôle.

La plainte déposée par le fonctionnaire de police devant le Procureur général du Roi fait état d’actes constitutifs, sur le plan matériel et moral, d’infractions punies par la loi, notamment la dénonciation de crimes fictifs, la diffamation, l’injure, ainsi que la diffusion de fausses informations et de données mensongères dans l’intention de porter atteinte à sa réputation.

Le plaignant (A.N) est un fonctionnaire de police chargé de missions administratives et ayant passé de longues années dans cette fonction sans pour autant avoir exercé de missions opérationnelles ou de terrain.

L’intéressé a été surpris récemment de voir le compte "Jabaroot" l'associer à des crimes fictifs et à des faits montés de toutes pièces sur la base d’un faux document. Le compte en question usurpe ses données personnelles de manière frauduleuse y compris son numéro de téléphone personnel.

Le fonctionnaire de police a sollicité le Procureur général du Roi de donner ses instructions pour les services compétents afin de diligenter une enquête judiciaire en vue d'identifier la partie ou les parties ayant usurpé son identité dans des faits fictifs et de prétendus crimes, ainsi que toute personne impliquée dans ces faits criminels ayant porté sciemment atteinte à sa personne, à sa famille et à sa réputation.


