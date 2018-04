Un dérapage pour la bonne cause de Justin Bieber

Depuis quelque temps, Justin Bieber est en paix avec lui-même. L'enfant terrible qui a enchaîné les grosses bêtises et les déboires avec la justice a décidé de se reprendre en main et de se remettre sur le droit chemin, celui du garçon au visage angélique qui fredonnait Baby à son public. Mais finalement, pousser la chansonnette aux quatre coins de la planète n'a pas eu l'effet espéré. Epuisé, le jeune Canadien a en effet annulé la fin de sa tournée mondiale l'été dernier pour se reposer et trouver enfin l'apaisement en se consacrant à la religion. Une méthode qui semble porter ses fruits.

A part quelques petits accidents de voiture, le chanteur de 24 ans n'a pas commis de nouveaux écarts, dévoilant un self-control à toutes épreuves. Mais ce samedi 14 avril, l'ex de Selena Gomez a totalement perdu son sang froid. Alors qu'il se trouvait comme bien d'autres stars au Festival Coachella en Californie, Justin Bieber s'est fait remarquer dans une fête à laquelle il était invité. Il a été aperçu en train de frapper un homme en plein visage. Selon TMZ, l'interprète de Love Yourself a en fait porté secours à une jeune femme qui se faisait agresser par cet individu. L'homme était en train d'agripper sa victime par la gorge lorsque le chanteur lui a demandé de la laisser tranquille. Voyant qu'il ne lâchait pas son emprise, il a donc donné un coup au visage de l'agresseur et l'a poussé contre un mur. Un petit dérapage pour la bonne cause et pour lequel il sera rapidement pardonné.