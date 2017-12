Un chien équipé de prothèses à la Pistorius

Cola, un ancien chien des rues de Bangkok amputé de deux pattes, a vu son destin transformé quand il a revêtu des prothèses sur mesure, similaires à celles du coureur sud-africain Oscar Pistorius.

Le destin de Cola a viré au drame l'an dernier quand un habitant du quartier où il vivait, excédé par le chien qui avait abîmé ses chaussures en les mâchonnant, lui a coupé les deux pattes avant d'un coup de sabre...

Cola a été recueilli depuis par un retraité britannique, John Dalley, installé à Phuket, station balnéaire du sud de la Thaïlande qui attire chaque année des millions de touristes pour ses plages de sable blanc.

C'est sur ces plages que John entraîne Cola à utiliser ses prothèses en carbone, spécialement conçues pour la course, sur le modèle de celles des athlètes paralympiques comme le sprinteur Pistorius.

Ces prothèses "lui donnent un bien meilleur équilibre" que d'autres modèles plus lourds et encombrants testés avant, se félicite John Dalley.

"C'est fou comme les chiens s'adaptent vite", s'enthousiasme celui qui vit avec neuf chiens à Phuket et s'est emparé, au-delà du cas de Cola, du sort des chiens des rues de Thaïlande, en créant l'association "Soi dogs" ("Soi" signifiant "rue" en thaï).

Les prothèses de Cola ont été créées par un laboratoire de Phuket fabriquant habituellement des prothèses pour les humains.

"Ce à quoi nous voulions arriver, c'est quelque chose qui ne soit pas trop lourd, qui soit un peu flexible au niveau du pied", explique Teddy Fagerstrom, le directeur suédois du laboratoire.

Il dit espérer que ces prothèses dernier cri (les premières jamais réalisées pour un chien sur le modèle de celles des sportifs, croit savoir John) sensibilisent le public thaï à l'usage de prothèses de haute technologie, dans ce pays où le handicap est généralement caché.