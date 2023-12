Un bébé retrouvé dans un arbre après une tornade aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, l’Etat du Tennessee a été touché par une tornade qui a fait six morts. Un couple a évité un drame, alors que son bébé de quatre mois a été emporté par les vents. Le petit se trouvait dans un couffin dans le mobile-home occupé par les deux parents et par son grand frère quand les rafales ont arraché le toit de l’habitation, rapporte la BBC.



«La pointe de la tornade est descendue et a soulevé le couffin dans lequel se trouvait mon bébé », a expliqué la mère de famille à un média local. Son compagnon a tenté de se jeter sur le couffin, mais il a également été emporté par la tornade et tous deux ont été projetés. L’homme a eu un bras et une épaule cassée.



La mère de famille, elle, a protégé son aîné d’un an. «Au moment où j’ai sauté sur lui, les murs se sont effondrés ». Elle est ainsi restée écrasée sous les décombres, avant de réussir à se dégager. Les deux parents, très croyants, sont ensuite partis à la recherche du bébé.



Sous une pluie battante, le couffin a été retrouvé dans ce qui «ressemblait à un petit berceau d’arbre» selon la maman. Elle a assuré : «J’étais presque sûre qu’il était mort et que nous n’allions pas le retrouver». Il s’avère que Lord était bien dans son berceau et vivant.



La tante du bébé a lancé une cagnotte sur le site GoFundMe pour aider la famille à se reconstruire, alors qu’elle a perdu sa voiture et sa maison. Elle y explique que le bébé «semblait avoir été placé délicatement sur l’arbre» comme si «un ange l’avait guidé en toute sécurité jusqu’à cet endroit». Plus de 100.000 dollars, soit plus de 91.000 euros, ont déjà pu être récoltés.