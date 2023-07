Un appel au réveil de l'immigration

Pendant environ une semaine fin juin, les médias occidentaux ont été obsédés par le sort du Titan, un petit submersible transportant quelques milliardaires jusqu'au Titanic coulé et dont on a découvert plus tard qu'il avait implosé quelques heures après le début de sa descente. Pendant ce temps, un bateau transportant quelque 750 réfugiés économiques a chaviré au large des côtes grecques, causant la mort de centaines de personnes qui avaient embarqué en Libye après avoir effectué de périlleux voyages depuis des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan et la Syrie. Le Pakistan a décrété une journée nationale de deuil pour ses citoyens disparus en mer. Mais l'Occident n'y a guère prêté attention.



Bien sûr, il est injuste de reprocher à la presse de répondre aux demandes de son public. La couverture relativement limitée de la tragédie des migrants est symptomatique d'une tendance plus large à ignorer le sort de ceux qui se trouvent être nés dans des régions moins privilégiées du monde. L'ambiance a changé depuis la crise des réfugiés de 2015, lorsque des photos effrayantes d'un garçon migrant qui s'était échoué sur la côte turque ont suscité l'indignation et une réponse vigoureuse de la part des décideurs politiques des pays riches. Dans les années qui ont suivi, le public occidental s'est habitué à de telles images, se tournant plus souvent vers l'intérieur ou se concentrant sur d'autres priorités.



Certes, un cynique pourrait dire que la couverture médiatique intense de la crise des réfugiés de 2015 était moins motivée par l'idéalisme que par des préoccupations pragmatiques concernant le fait que l'Europe soit submergée par des millions de personnes fuyant la violence. Mais même si tel était le cas, les mêmes préoccupations dictent que les économies avancées accordent aujourd'hui plus d'attention aux problèmes du monde en développement.



La plupart des gouvernements du monde entier ont reconnu qu'ils ne pouvaient plus ignorer le changement climatique et les autres dommages environnementaux. Mais ignorer l'énorme écart de niveau de vie entre le Nord et le Sud est également devenu insoutenable.



Grâce aux progrès des technologies de communication et de l'accès aux médias sociaux, les pauvres d'aujourd'hui sont parfaitement conscients des grandes différences entre leur vie et celle des personnes vivant dans les pays riches. Tant que ces différences subsisteront, ils continueront à pousser vers le nord à la recherche d'un avenir meilleur. Aucune frontière, aucun mur et aucune mer ne les retiendra là où ils sont. La crise de l'immigration en cours à la frontière sud des Etats-Unis et le drame continu sur les mers autour de la Grèce et de l'Italie l'ont clairement montré.



Mais la quête d'une vie meilleure n'est que le côté offre de l'équation. Du côté de la demande, les pénuries sur le marché du travail ont créé une forte incitation à faire venir des personnes dans les économies avancées pour faire le travail que les autochtones ne font plus. En l'absence de politiques d'immigration mûrement réfléchies pouvant satisfaire ce besoin, des passeurs téméraires ont comblé le vide.



Les pénuries de main-d'œuvre dans les économies avancées ne sont pas un phénomène temporaire ou à court terme. Aux Etats-Unis, une étude récente de la Brookings Institution fait état d'un manque de 2,4 millions de travailleurs en décembre 2022, par rapport à la moyenne sur 12 mois se terminant en février 2020. La majeure partie de cette baisse se serait produite sans la pandémie, en raison des changements d'âge et l'éducation de la population. Mais il y a également eu une baisse du nombre moyen d'heures hebdomadaires travaillées, ce qui a entraîné une pénurie supplémentaire de main-d'œuvre équivalant à 2,4 millions de personnes supplémentaires.



Cette réduction des heures de travail ne peut être attribuée uniquement au Covid-19 ou à la peur du long Covid. Bien que ses causes ne soient pas encore entièrement comprises, une réévaluation de l'équilibre travail-vie personnelle semble une hypothèse plausible. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que les pénuries de main-d'œuvre subies au lendemain de la pandémie devraient persister, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, où la faible fécondité et le vieillissement des populations présentent des défis démographiques similaires.



Bien que les progrès de l'automatisation, de la robotique et de l'intelligence artificielle puissent atténuer certains problèmes d'offre de main-d'œuvre, tous les emplois ne peuvent pas être remplacés par un robot ou un service généré par ordinateur. Bon nombre des emplois qui restent en demande se trouvent dans des secteurs comme la construction, l'entretien ménager, les soins de santé et l'hôtellerie, où le travail n'est généralement pas agréable ou glamour.



Si les Américains et les Européens ne sont pas disposés à occuper ces postes, il est logique de les proposer à des immigrés motivés et travailleurs. Il ne s'agit pas de fournir une aide humanitaire; il s'agit simplement d'une politique économique saine, surtout à un moment où les hausses répétées des taux d'intérêt par les banques centrales n'ont pas encore résolu l'un des principaux contributeurs à l'inflation : les marchés du travail tendus.



Une politique d'immigration bien conçue permettant l'entrée contrôlée de travailleurs volontaires et contribuant à leur intégration dans les pays d'accueil contribuerait grandement à atténuer les tensions sur le marché du travail et à prévenir les tragédies humanitaires causées par l'exploitation éhontée des migrants et des réfugiés par les passeurs . Mais les décideurs politiques devront regarder au-delà du prochain cycle électoral et s'élever au-dessus des intérêts politiques partisans.



Dans le même temps, il n'est ni possible ni souhaitable de déplacer l'ensemble des populations des pays à faible revenu vers l'Amérique et l'Europe, il est donc impératif de rejeter le nationalisme économique à courte vue. Les économies avancées doivent redoubler d'efforts pour remédier aux énormes déséquilibres qui existent encore dans l'économie mondiale. La réduction des inégalités mondiales est essentielle pour un avenir durable.



Par Pinelopi Koujianou Goldberg

Ancienne économiste en chef du Groupe de la Banque mondiale, rédactrice en chef de l'American Economic Review et professeur d'économie à l'Université de Yale.