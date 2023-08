Un agent immobilier arrêté pour la vente d'une maison à un chien

Le directeur d'une agence immobilière en Iran a été arrêté pour "atteinte aux valeurs morales" après avoir vendu un appartement à un chien, a annoncé dimanche la police.



Les policiers ont lancé une enquête "à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant la signature de la vente d'un appartement à un chien par une agence immobilière de l'ouest de Téhéran", a indiqué la police dans un communiqué rapporté par l'agence de presse locale Isna.



Cette vidéo, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, montre un couple déclarant vendre un appartement à son chien Chester, un shih tzu, faute d'avoir un héritier.



D'après ces images, le petit chien blanc, installé sur le bureau de l'agent immobilier, signe le contrat avec l'aide de la femme en apposant l'empreinte de sa patte sur le document.



"Samedi matin, le patron de l'agence a été arrêté par la police et son bureau a été fermé sur ordre de l'autorité judiciaire", a indiqué le procureur général adjoint de Téhéran, Reza Tabar, cité par Mizan Online, l'organe de communication de la justice.



"L'acte engagé par cette agence immobilière n'a aucune base juridique", a-til ajouté, en accusant le patron de "vouloir porter atteinte aux valeurs morales de la société". Comme dans de nombreux pays musulmans, le chien est considéré comme impur en Iran mais la loi n'interdit pas d'en posséder. De plus en plus d'Iraniens issus des classes moyenne ou supérieure sont propriétaires d'animaux domestiques, notamment de chiens et de chats.