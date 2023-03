Un acteur croate à Hollywood

Après s'être imposé comme un acteur de théâtre de premier plan, jouant dans de nombreuses pièces acclamées à New York, Julian Mileta est passé avec succès au grand écran.Il vient de décrocher son rôle principal le plus excitant à ce jour, dans le nouveau film d'action "The Moderator", où Julian incarne le manager d'une pop star, qui l'aide à commettre ses méfaits tout en étant poursuivi par des agents d'Interpol, joués par Robert Knepper (connu pour Prison Break) et Gary Dourdan (star de CSI).Il s'agit du deuxième long métrage du réalisateur Hicham Hajji, après le grand succès de son premier film, Redemption Day, avec Andy Garcia (Ocean's Eleven, Le Parrain III), Ernie Hudson (Ghostbusters) et Serinda Swan (Ballers).On peut également voir Julian dans son second rôle dans la série télévisée à succès SAS Rogue Heroes, produite par Steven Knight (créateur de la série à succès "Peaky Blinders") et réalisée par Tom Shankland (mini-série télévisée "The Serpent").Ayant reçu des critiques extraordinaires et des audiences exceptionnelles, SAS Rogue Heroes raconte l'histoire d'une unité des forces spéciales britanniques en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale.Julian est également à l'affiche de la nouvelle publicité Land Rover, qui a été diffusée lors du Super Bowl 2023.Son travail le plus récent se trouve dans le nouveau long métrage "The Lost Princess" qui sortira cet été. Julian y joue le rôle principal d'un magnat de Wall Street qui doit faire face à d'importants problèmes juridiques liés à un scandale de délit d'initié. Parmi les membres notables de la distribution figurent Eric Roberts ("The Dark Knight"), Cillian O'Sullivan (série Netflix "In from the Cold"), Robert Knepper ("Prison Break") et Gary Dourdan ("CSI"). Ces rôles mettent en valeur la polyvalence de M. Mileta et prouvent qu'il est une force avec laquelle il faut compter. Vous êtes sur le point de voir beaucoup plus de cette jeune étoile fringante en devenir.