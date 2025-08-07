Imouzzer Kandar à l’heure du Festival Tamazirte

La cinquième édition du Festival Tamazirte se tiendra, jusqu’ au 10 août, à Imouzzer Kandar, dans la province de Sefrou.



Organisé par l'association "La Voix des jeunes", avec le soutien de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), le festival prévoit en ouverture la réalisation d’une fresque murale à Imouzzer Kandar, dans un esprit de graffiti et de street art.



Au programme de cette manifestation, une série d’activités culturelles, artistiques et éducatives dont l’inauguration de la "Bibliothèque Tamazirte", une initiative en plein air pour encourager la lecture et les échanges culturels sous le slogan "Lis où que tu sois... même sur le trottoir". Cette initiative sera ponctuée par la signature du livre "Lettre à mon ego" de l’écrivaine Fatima Makdad.



Il sera procédé également à la projection du film documentaire "Sahara mon amour", réalisé par l’actrice et réalisatrice Latifa Ahrrare, en présence d’anciens résistants et militants de la ville ainsi qu’ à l'organisation d'une grande soirée artistique sur la grande scène.



Par ailleurs, le festival mettra l’accent durant sa dernière journée sur la jeunesse, le sport et la créativité avec la programmation d'une course sur route sous le thème "Un pas dans la course… dessine ton chemin sportif à Tamazirte", suivie d’un atelier de formation destiné aux enfants sous l’encadrement de l’acteur et artiste Walid Maaroufi.



Un autre temps fort de la journée sera consacré à l’accompagnement des jeunes talents de la région, dans le cadre d’un forum sur les opportunités d’emploi dans les domaines artistiques et culturels. Cette rencontre, animée par la directrice de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), Latifa Ahrrare, portera sur les métiers du théâtre et de l’animation.



La journée se clôturera avec une représentation théâtrale, ainsi qu’une soirée artistique, faisant la part belle au patrimoine artistique et musical amazigh.



Une exposition des produits de terroir et de l'artisanat sera organisée en marge de ce festival.