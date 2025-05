Toute action commune ne peut aboutir que si nous faisons nôtre une constante inébranlable basée sur le respect rigoureux de l’intégrité territoriale de l’ensemble de nos pays arabes

Jamal Ech-choubki : Les jeunes arabes, les dirigeants de demain, mèneront le mouvement du changement

Fadi El Ouakili El Assraoui : Impératif d’immunisation de la jeunesse arabe face à l’exclusion et l’extrémisme

Fadi Hammad : L’accent doit être mis sur la responsabilité qui incombe aux jeunes progressistes face aux crises politiques, économiques et humaines dans les pays arabes

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a procédé, mardi 27 mai 2025, à l’ouverture des travaux du Congrès général de « la Jeunesse socialiste démocratique dans le monde arabe – Session de la Palestine – qui se tiennent sur invitation de la J-USFP du 27 au 30 mai 2025.Ont pris part à cet événement environ 100 participants issus de 16 pays arabes, à savoir le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Soudan, la Somalie, Djibouti, l’Egypte, la Jordanie, la Palestine, le Liban, la Syrie, l’Irak, le Yémen, Bahreïn et le Koweït.Les travaux, dits « Session de la Palestine » ont été marqués par la présence et la participation de plus de 20 organisations partisanes et de jeunesse de même que nombre d’ambassadeurs et de diplomates arabes accrédités au Maroc outre des dirigeants de partis socialistes.Par ailleurs, plusieurs experts, universitaires et chercheurs contribuent à ce conclave en débattant de questions et problématiques se rapportant à la jeunesse, à la situation en Palestine et aux défis auxquels est confrontée la région arabe, mais aussi à la portée de la social-démocratie.Là-dessus, des visites seront organisées pour permettre aux participants d’être au fait des réalisations culturelles et urbanistiques à travers les différentes régions du Royaume du Maroc, notamment en matière d’infrastructures.Les participants au Congrès général de « la Jeunesse socialiste démocratique » feront, d’autre part, des visites au siège du Parlement, à la rencontre du Groupe socialiste Opposition ittihadie, au Mausolée Mohammed V pour se recueillir sur les tombes des défunts Rois, Mohammed V et Hassan II.Tout au long de ces travaux et activités, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, est accompagné par l’ambassadeur de la Palestine à Rabat, Jamal Ech-choubki, le coordinateur de l’Alliance social-démocrate dans le monde arabe, Bassem Kamal, le secrétaire général de l’Union de la jeunesse social-démocrate dans le monde arabe, Al Houcine Al Hassani, le président de l’Union de la jeunesse socialiste démocratique dans le monde arabe, Fadi Hammad et le secrétaire général de la J-USFP, Fadi El Ouakili El Aâssraoui.D’autre part, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, accompagné de Jamal Ech-choubki, l’ambassadeur de Palestine au Maroc et l’ensemble des responsables précités, a prononcé une allocution d’ouverture de cet important forum en rappelant le contexte arabe et international dans lequel intervient ce congrès, « marqué par l’hégémonisme et la dominance de l’incertitude au niveau international du fait des profondes mutations, par ailleurs accélérées que traverse le monde aux niveaux géopolitique et stratégique, de la montée inquiétante de la droite et du populisme et des conflits d’intérêts mais aussi du retour en force des tensions armées mettant en péril la sécurité et la paix internationales (Ukraine-Russie, Inde-Pakistan…) et le début de la disparition de la monopolarisation qui a régné depuis la chute du mur de Berlin et l’émergence de nouvelles puissances telles que la Chine, l’Inde et le Brésil…)».Sur le plan arabe, Driss Lachguar n’a pas manqué de relever «la fissure inquiétante du rang arabe et la gravité de la persistance du génocide affectant le peuple palestinien des suites de l’incapacité politique et morale patente internationale de mettre un terme à cette guerre avec tout ce que cela engendre comme menaces au Moyen-Orient et dans l’ensemble de la région arabe», évoquant le phénomène de la poursuite de l’infiltration des projets ottoman et perse dans la région arabe et l’acharnement contre les libertés et l’obstruction de l’élan démocratique dans nombre de pays arabes.Le Premier secrétaire du parti des forces populaires a souligné, parallèlement à ce constat global éloquent, que face à tous ces défis affectant la majorité des pays arabes, le mouvement social-démocrate arabe est appelé, plus que jamais, à l’unification agissante de ses rangs et à la rationalisation de son discours et son projet, «loin des slogans et de l’enthousiasme» afin de se profiler en «facteur sociétal et politique contribuant à la concrétisation des objectifs et aspirations des peuples arabes quant à la sécurité, la stabilité, le développement, la liberté et l’indépendance particulièrement du peuple palestinien».Et de mettre l’accent sur le fait que toute action commune ne peut être réussie et fructueuse « que si nous nous appuyons sur une constante qui n’appelle aucune concession ou négociation mais qui se manifeste dans le respect rigoureux de l’intégrité territoriale de l’ensemble de nos pays arabes ».Pour sa part, l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Ech-choubki, a, dans son interventions, passé en revue les péripéties de la situation dramatique dans laquelle se débat le peuple palestinien des suites du génocide perpétré par le gouvernement Netanyahou, le nombre de martyrs ayant dépassé les 70 mille dans 18 mille enfants, outre plus d’un million d’enfants souffrant de la famine, notant à ce propos que c’est la première fois, à travers la planète, que l’on recourt à la famine dans une aussi infâme guerre.L’ambassadeur palestinien a souligné, ensuite, que l’enfermement, l’encerclement et la destruction ravageuse du peuple palestinien ne font qu’accentuer sa détermination et son attachement à son droit légal et légitime quant à l’autodétermination, qu’il n’y aura point de paix en l’absence d’une justice et qu’il n’y aura pas de justice sans mettre un terme à l’occupation et sans se soumettre aux résolutions des Nations unies.Le diplomate palestinien Ech-choubki a saisi cette occasion pour exprimer « sa gratitude et ses remerciements au Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple pour le soutien constant à la question palestinienne », tout en louant les positions de l’Union socialiste des forces populaires à l’égard de la cause palestinienne et en rendant hommage au déploiement, à ce propos, de la Chabiba ittihadie et de l’Union de la jeunesse social-démocrate en les qualifiant de «grenier des compétences et tribune des positions appuyant la Palestine » (…)Quant à Bassem Kamel, coordinateur de l’Alliance social-démocrate dans le monde arabe, il a mis l’accent sur le caractère symbolique de l’appellation adoptée par ce forum, en l’occurrence « Session de la Palestine », indiquant que la jeunesse arabe socialiste dispose de compétences à même de briser la domination des grandes puissances et appelant à l’implication de la jeunesse dans les directions partisanes et politiques…En outre, Bassem Kamal n’a pas manqué de rendre hommage au Premier secrétaire, Driss Lachguar, pour les efforts qu’il déploie sur le plan politique quant à l’appui à l’action démocratique et sociale sur les plans arabe et international…Là-dessus, le secrétaire général de l’Union de la jeunesse social-démocrate dans le monde arabe, Fadi Hammad, a mis en avant que ce congrès constitue un tournant rayonnant dans le processus de la démocratie socialiste…Enfin, le secrétaire général de la J-USFP, Fadi El Ouakili El Aâssraoui, a exprimé la fierté de la Jeunesse ittihadie de voir le Maroc accueillir, pour la première fois, ce congrès qui s’est développé et élargi en intégrant 16 organisations, tout en mettant en avant que cette rencontre se présente comme une réelle opportunité de renouvellement de l’engagement vis-à-vis des principes partagés de la liberté, la dignité, la justice sociale et les droits de l’Homme (…).