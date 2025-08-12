Tourisme : Un premier semestre 2025 en forte croissance pour le Maroc

Le tourisme marocain confirme son rôle de moteur économique en affichant une performance solide au premier semestre 2025. Selon les chiffres de l’Observatoire du Tourisme, les établissements hôteliers classés ont enregistré une hausse de 13 % des nuitées par rapport à la même période de l’année précédente. Cette dynamique s’accompagne d’une progression de 10 % des recettes voyages en devises, qui atteignent 53,9 milliards de dirhams.



La clientèle internationale reste la principale locomotive de cette croissance. Les nuitées des étrangers progressent de 16 %, tandis que le tourisme interne se limite à une hausse de 5 %. L’Europe demeure le premier vivier, avec des résultats particulièrement marquants pour la France (+17 %, 2,63 millions d’arrivées) et l’Espagne (+19 %, 2,16 millions). Le Royaume-Uni et l’Italie affichent des bonds encore plus spectaculaires, respectivement +27 % et +28 %. La Belgique (+19 %) et les États-Unis (+20 %) confirment la diversification des flux, tandis que de nouveaux marchés émergents comme la Turquie ou la Pologne commencent à peser davantage.



Les grandes destinations du Royaume concentrent l’essentiel de ces performances. Tanger tire son épingle du jeu avec une progression remarquable de 24 %, suivie de Casablanca (+18 %), Fès (+16 %) et Marrakech, qui conserve son statut de capitale touristique du pays.



Cette tendance laisse entrevoir une année record si la dynamique se maintient durant la haute saison estivale. Dans un contexte international encore marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques, le Maroc démontre ainsi sa capacité à consolider son attractivité et à renforcer sa place parmi les destinations touristiques les plus compétitives de la Méditerranée.

