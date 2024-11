Tourisme : Le WTM de Londres signe une édition record

Le salon du tourisme mondial, World Travel Market (WTM), qui se tient du 5 au 7 novembre à l’est de Londres, signe son édition "la plus importante à ce jour", avec une expansion de la superficie de l'événement et une croissance de 7% des exposants.



Cette 44è édition, marquée comme à l'accoutumée par une participation distinguée du Maroc, accueille un nombre record de plus de 4.000 exposants, dont près d'une centaine qui participe à cet événement pour la première fois, reflétant ainsi la prospérité du secteur du tourisme mondial, ont indiqué les organisateurs.



Plus de 135 organisations nationales de tourisme prennent part à cet événement, avec le continent africain qui enregistre la croissance la plus rapide du Salon. Une donne qui s'explique par "les stratégies proactives" mises en œuvre par des pays comme le Maroc, expliquent les organisateurs dans un communiqué.



L'édition 2024 est "la meilleure jamais organisée" avec le plus grand nombre d'exposants jamais enregistré, a indiqué la directrice des expositions au WTM London, Juliette Losardo, se disant « fière » d'avoir une représentation des destinations du monde entier et une participation de plus en plus importante du secteur privé, rapporte la MAP.



Citée dans le communiqué, elle a souligné que ce rassemblement de plus de 45.000 professionnels du tourisme représente la plateforme "la plus influente du calendrier international", assurant que cette 44e édition offre le rendez-vous "le plus animé et inspirant de l'industrie du voyage".



Plus de 60 conférences se tiennent dans le cadre du WTM, réunissant des experts et décideurs, abordant notamment les thématiques du tourisme durable et des technologies de transformation, confirmant l'importance des questions écologiques dans le programme de l’événement.



L'Office national marocain du tourisme (ONMT) participe à cette grand-messe du tourisme avec un pavillon de 800 m2, une zone de réseautage VIP et des espaces dédiés aux régions à l'honneur cette année, à savoir Marrakech-Safi et Agadir-Souss Massa, deux des destinations les plus prisées par les touristes britanniques.



Ce pavillon inédit est conçu de sorte à mettre en avant la richesse culturelle du Maroc, la diversité de sa cuisine et le savoir-faire de ses artisans. Mardi, l'ONMT a reçu le prix de la "Destination la plus accueillante" lors des Arab Travel Awards, organisés en marge du WTM.