Coupe du Trône : résultats du samedi

Voici les résultats des 16es de finale de la Coupe du Trône de football, saison 2024-2025 :
MAT-CF.Casablanca : 0-0 (4-3, t.a.b)
SCCM-CJBG : 0-3
KACM-JSS : 3-1
RB-FUS : 0-4
HUSA-Moustakbal El Marsa : 3-2
UTS-F.Nador : 1-0
OCS-OD : 3-0
RSB-WAF : 3-1
Raja-JSM : 2-0
NB : Les matches USYM-MAS, KAC-IRT, CAK-CODM, RBM-WAC, A.Tiznit-DHJ, WASK-RCAZ devaient avoir lieu dimanche. Quant à la rencontre AS FAR-SM, elle a été reportée en raison de l’engamement de l’équipe militaire dimanche en finale aller de la LDC contre la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns.