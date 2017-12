Tom Hanks fan de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday avait d’innombrables fans dans l’Hexagone, mais n’a jamais vraiment réussi à conquérir le cœur des Américains. Le chanteur avait toutefois quelques admirateurs insoupçonnés de l’autre côté de l’Atlantique et parmi eux, le comédien deux fois oscarisé Tom Hanks.

Dans un entretien avec le quotidien Suisse «Le Matin», il est revenu sur son amour pour Johnny Hallyday qu’il a découvert «par hasard», en tombant sur l’un de ses clips «il y a bien des années». «J’ai été fasciné par cet artiste qui méritait son surnom d’Elvis Presley français », a-t-il raconté au journal avant de révéler qu’il possède « des tas d’albums de lui. » Ses titres préférés ? « Quelque chose de Tennessee » ou encore « Ses chansons rock des années 70 qui sont extraordinaires. Par exemple, "Music que j’aime" ("Toute la musique que j’aime", ndlr) », avoue l’acteur qui a bien du mal à prononcer les titres de son idole en français. « J’écoute davantage les chansons de Johnny pour ses harmonies et sa voix si particulière », précise d’ailleurs Tom Hanks.

Avec un brin de nostalgie, la star de « Da Vinci Code » se souvient de sa première entrevue avec Johnny Hallyday : « Je n’oserais pas dire que nous étions amis car nous ne nous voyions pas régulièrement. Mais notre première rencontre restera à jamais gravée dans ma mémoire. J’étais avec mon épouse dans un restaurant et je me suis penché vers elle pour lui dire: “Je crois que le monsieur qui est en train de manger à la table derrière toi est ce chanteur français que j’adore, Johnny Hallyday”, raconte-t-il avant de poursuivre: Je me suis alors levé pour aller lui parler et lui dire à quel point j’appréciais ses chansons. » Par la suite, les deux hommes se retrouveront à l’occasion chez la rock star. « Il passait une grande partie de l’année dans sa maison du quartier de Pacific Palisades, à Los Angeles. Nous étions voisins car sa propriété est littéralement en bas de ma rue. »

Très attristé par l’annonce de la mort de l’idole des jeunes, Tom Hanks révèle avoir un regret par rapport au chanteur : ne jamais avoir tourné avec lui dans un film. « Des millions de fans connaissent le chanteur, le showman, le rocker, mais je peux vous dire qu’il était aussi un brillant comédien. J’aurais adoré qu’on nous propose un projet commun».