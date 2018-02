Tom Hanks en star d'émissions pour enfants

L'acteur américain prêtera ses traits à Fred Rogers, animateur américain connu pour ses émissions destinées au jeune public, dans un biopic conçu par une partie de l'équipe de la série "Transparent". Le tournage débutera à l'automne.

Actuellement à l'affiche de "Pentagon Papers" de Steven Spielberg, Tom Hanks tournera dans quelques mois un autre biopic, celui de Mr. Roger. Ce dernier est devenu une icône de la télévision américaine en proposant des émissions éducatives pour les enfants, notamment "Mister Roger's Neighborhood", diffusée de 1968 à 2001.

"You Are My Friend" s'intéressera particulièrement à l'amitié improbable entre Fred Roger et Tom Junod. Ce journaliste cynique a accepté à contrecœur d'écrire un portrait sur la star du petit écran pour le magazine Esquire à la fin des années 90. Cette rencontre a au final transformé sa vie et sa manière de l'appréhender.

Le film se tournera à partir de septembre prochain sous la direction de la jeune Marielle Heller ("The Diary of a Teenage Girl"). Cette dernière s'entourera de deux scénaristes et producteurs qui travaillent déjà avec elle sur la série d'Amazon Studios "Transparent", Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster.

Tom Hanks devrait également bientôt tourner "Greyhound", un long métrage sur la Deuxième Guerre mondiale, le film de science-fiction "BIOS" ainsi que le remake américain de "Mr. Ove", réalisation suédoise nommée l'année dernière à l'Oscar du meilleur film étranger.