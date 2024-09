Tétouan ambitionne à nouveau un grand stade

La Coupe du monde 2030 représente une opportunité historique pour le Maroc, non seulement sur le plan sportif, mais également pour stimuler son développement économique et social. Parmi les régions qui jouent un rôle stratégique dans cette ambition figure la province de Tétouan. Située dans le nord du pays, cette dernière possède un fort potentiel en matière d’infrastructures, de tourisme et de développement économique. Cependant, pour que cette région puisse pleinement contribuer à la réussite de cet événement mondial, des défis majeurs doivent être relevés, notamment en matière d’infrastructures et de dynamisme économique. Cet article explore les principaux axes de développement nécessaires à Tétouan pour tirer parti de l’organisation de la Coupe du monde 2030.



1. Défis du développement économique à Tétouan



Bien que la province de Tétouan bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité de Tanger et de l’Espagne, elle doit surmonter d’importants défis économiques. La province souffre d’un manque d'infrastructures adaptées pour soutenir la croissance industrielle et touristique. L’économie locale reste largement dépendante des secteurs traditionnels tels que le commerce et l’industrie hérités de la période du protectorat. De plus, les taux élevés de chômage et de pauvreté freinent le développement de la région.



Pour relever ces défis, il est crucial d’investir dans des infrastructures modernes, de soutenir l'entrepreneuriat local, et d’encourager des investissements dans des secteurs émergents tels que les industries vertes et durables. La création de nouvelles zones industrielles et de programmes de formation adaptés aux compétences locales seront indispensables pour revitaliser le tissu économique de Tétouan.



2. Infrastructures et logistique : Un enjeu prioritaire



Le développement des infrastructures est une priorité pour permettre à Tétouan de jouer un rôle clé dans l’accueil de la Coupe du monde 2030. Il est impératif de moderniser les réseaux de transport pour faciliter la connexion entre Tétouan, Tanger et d'autres grandes villes marocaines. L'amélioration des routes et le doublement de certaines régionales renforceront la mobilité et encourageront les investissements.



De plus, l'expansion de l’aéroport Sania R'mel de Tétouan et le développement du transport ferroviaire permettront de répondre à la demande croissante des visiteurs. Le renforcement des liaisons maritimes, notamment par la création d’un port à Martil ou à Oued Laou, dynamisera les échanges commerciaux et renforcera la position de Tétouan en tant que plateforme logistique.



3. Sport et tourisme : Des opportunités à saisir



Le tourisme et le sport représentent deux leviers importants pour le développement de Tétouan. La province abrite des sites touristiques d'exception, dont la médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et les magnifiques plages de Martil et Oued Laou. Pour que Tétouan profite pleinement de l’organisation de la Coupe du monde, il est essentiel de renforcer ses infrastructures touristiques et sportives.



La construction d’un complexe sportif aux normes internationales à Tétouan permettrait d’attirer des équipes et des événements sportifs de grande envergure. Ce projet offrirait également un coup de pouce au tourisme sportif, contribuant à la création d'emplois et à l'amélioration des revenus locaux. Des partenariats avec des institutions sportives nationales et internationales doivent être établis pour garantir la réussite de ces initiatives.



4. Développement durable : L'aménagement des rives de l’Oued Martil



L'aménagement des rives de l'Oued Martil est un projet stratégique pour promouvoir un développement durable dans la province de Tétouan. Inspiré du projet de l'Oued Bouregreg, cet aménagement pourrait réduire la pollution, améliorer la qualité de vie des habitants, et créer des opportunités économiques dans les secteurs du tourisme et de la culture.



La mise en place de pistes cyclables et de promenades piétonnes, ainsi que l’intégration de projets urbains modernes le long de l'Oued, transformeront cette zone en un modèle de développement environnemental. Ce projet, combiné aux efforts de modernisation des infrastructures de transport et de services publics, renforcera la durabilité du développement de Tétouan.



5. Partenariats et investissements : Une collaboration essentielle



Pour que Tétouan puisse se préparer efficacement à l’organisation de la Coupe du monde 2030, il est crucial d’établir des partenariats solides entre les secteurs public et privé. Le gouvernement doit jouer un rôle de facilitateur en attirant des investissements internationaux pour financer les projets nécessaires à la modernisation des infrastructures et au développement de l'économie locale.



Les incitations fiscales, la simplification des procédures d'investissement, et l'amélioration du climat des affaires sont des conditions essentielles pour attirer des capitaux privés et stimuler la création d'emplois. Par ailleurs, le rôle des institutions financières et des banques dans le financement des projets de développement doit être renforcé pour permettre une croissance durable à Tétouan.



Conclusion



La province de Tétouan, avec ses atouts géographiques et culturels, a un rôle de premier ordre à jouer dans la réussite de l'organisation de la Coupe du monde 2030 au Maroc. Cependant, pour que la région tire pleinement profit de cet événement, des investissements massifs et une planification stratégique seront nécessaires. Le développement des infrastructures, l’amélioration du climat économique et l'adoption de pratiques durables doivent être au cœur de ces efforts. Grâce à une collaboration étroite entre le gouvernement, le secteur privé et les partenaires internationaux, Tétouan peut devenir un modèle de développement intégré et contribuer à laisser un héritage durable pour le Maroc à travers cet événement mondial.



Par Assouali Mohamed

Membre de la Commission nationale d'arbitrage et d'éthique de l’USFP