Technologie innovante pour préserver les infrastructures routières de l’effet agressif des surcharges de camions

Dans un environnement de plus en plus compétitif, le Maroc a plus que jamais besoin d’un secteur de transport concurrentiel et dynamique en phase avec les chantiers structurants engagés et les grandes réformes entamées dans la perspective d’améliorer la compétitivité et la productivité du tissu économique de notre pays. Des infrastructures routières et des équipements de transport adaptés sont, entre autres, les éléments décisifs pour la croissance économique, l’aménagement du territoire, l’amélioration du cadre de vie de la population et la protection de l’environnement.



Le Maroc dispose d'une offre très importante en matière d’infrastructures routières qui est l'une des plus performantes dans le continent africain. En effet, ce réseau routier qui assu​re 90% des déplacements des personnes et 75% du transport de marchandises, s’étend sur un linéaire de 57.334 km dont 45.240 km de routes revêtues totalisant une circulation de véhicules assez importante évaluée à 109,64 millions véh.km/jour enregistrée au titre de l’année 2019 .



Dans ce contexte d’augmentation de la circulation routière,notamment celle des volumes de fret de transport, la surcharge à l’essieu est identifiée parmi les facteurs causaux de l’agressivité des routes dont les opérations d’entretien routier sont souvent budgétivores.



Pour s’inscrire dans le concept de l’émergence économique qui intègre un transport durable (infrastructures, etc), le contrôle intelligent de la charge à l’essieu et du poids global, prouvant une meilleure efficacité et efficience, constitue un grand défi à relever par notre pays.

Ce contrôle requiert une innovation technologique de pointe tendant à faire basculer le contrôle de la charge de l’essieu de véhicules du mode statique, qui s’effectue aujourd’hui manuellement par des opérateurs, au mode dynamique opéré en continu sans l’intervention humaine à travers le développement d’une nouvelle génération de système de mesure des charges de véhicules en mouvement dans les conditions normales de la circulation.



Respect de la charge à l’essieu et du poids total en charge des camions de transport



La surcharge de véhicules de transport de marchandises est un facteur prépondérant de :

La dégradation du réseau routier entraînant à la fois une baisse de la qualité du service offert aux usagers de la route,

Les dépenses colossales en matière de maintenance routière,

L’insécurité routière, dans la mesure où la surcharge contribue à mettre le véhicule en situation d’instabilité et diminue considérablement les capacités et l’efficacité de ses organes de sécurité,

La distorsion de la concurrence loyale entre les entreprises de transport,

La pollution atmosphérique.

Pour lutter contre ce fléau, le législateur marocain a réglementé les dispositions régissant les obligations et les mesures coercitives se rapportant au respect des charges statiques à l’essieu et du poids total en charge des véhicules de transport routier, notamment ceux destinés au transport de marchandises. En effet, la loi n°52-05 portant Code de la route prévoit des dispositions relatives à la gestion des infractions liées au dépassement des charges à l’essieu des véhicules de transport et du poids total en charge (PTC) autorisé.



Balances de mesure homologuées, actuellement utilisées en mode statique



Lors des études de conception et de dimensionnement des chaussées, les calculs effectués pour le choix des matériaux et l’épaisseur des couches à prévoir sont basés sur l’hypothèse que les véhicules appliquent sur la chaussée, à travers les essieux, une charge statique de 13 tonnes.