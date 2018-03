Taylor Swift partage ses morceaux préférés du moment

La chanteuse américaine a dévoilé via Spotify une playlist compilant ses morceaux préférés du moment.

Intitulée "Songs Taylor Loves", la liste de 43 chansons présente aussi bien des artistes installés dans le paysage musical comme Camila Cabello, Charli XCX, Lady Antebellum, G-Eazy ou encore Kendrick Lamar, et d'autres moins connus.

Les fans noteront la présence de son dernier single "End Game" en featuring avec Ed Sheeran et Future.

Billboard rappelle que l'interprète de "Shake It Off" est connue pour partager ses coups de coeur pour des talents émergents comme Alessia Cara, récompensée par le Grammy Award de la révélation de l'année.

"Reputation", le dernier opus de Taylor Swift, est sorti en novembre 2017.