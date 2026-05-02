La LNFP annonce une série de mesures après des incidents dans des stades : Interdiction des déplacements

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Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue vendredi, avec la participation des différents intervenants, la LNFP a précisé que ces mesures consistent en la non-attribution de gradins ou d’espaces aux supporters de l’équipe visiteuse, la non-mise en vente de billets destinés aux supporters du club en déplacement, ainsi que l’interdiction de leurs déplacements durant la prochaine période.
Ces dispositions, a ajouté la même source, s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à assurer le bon déroulement des compétitions et à renforcer les conditions de sécurité et de sûreté au sein des stades, de manière à garantir la protection de l’ensemble des composantes.
La LNFP a appelé, en outre, l’ensemble des acteurs, en particulier les supporters, à faire preuve de responsabilité et à adhérer à une dynamique positive, à même de consacrer l’image du football national et de promouvoir les valeurs de respect et de fair-play.