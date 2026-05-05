Ligue des champions : Luis Enrique et Vincent Kompany, au sommet de leur art

Considérés actuellement comme les deux meilleurs entraîneurs d'Europe, Luis Enrique et Vincent Kompany subliment le Paris SG et le Bayern avec un jeu porté vers l'attaque, secteur clé de la demi-finale retour de la Ligue des champions, mercredi à Munich.

Le spectacle offensif offert mardi dernier au Parc des Princes à l'aller (5-4 pour le PSG), qui a enthousiasmé l'ensemble de la planète foot, a matérialisé à merveille la philosophie de jeu commune à ces deux techniciens, aux trajectoires toutefois distinctes.



Depuis trois saisons, Luis Enrique est devenu le principal visage du PSG. Avec le titre historique en Ligue des champions remporté à Munich fin mai 2025, l'Espagnol de 55 ans a été propulsé dans une autre dimension, celle de plus grand entraîneur de l'histoire du club et l'un des meilleurs du monde.

"A Paris, le projet était différent. C'est un projet de construction, il a fallu inventer", racontait-il l'année dernière avant le sacre. Vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2015, son mérite est encore plus grand à la tête du PSG, qui enchaîne une troisième demi-finale consécutive en C1.



Tête pensante de son propre projet, avec le conseiller sportif Luis Campos et le président Nasser al-Khelaïfi, l'Espagnol a eu carte blanche pour tout changer à son arrivée à l'été 2023 et mener une révolution, transformant un PSG bling-bling autour de Messi, Neymar et Mbappé, en un pur collectif.

Aux yeux du technicien, aucune tête ne doit dépasser de l'équipe, à part peut-être la sienne. Homme d'expérience et de caractère, il a une liberté totale inédite, fortement impliqué dans les recrutements, conjointement avec les deux autres hommes forts.



"Révolutionnaire" pour le PSG



"Luis Enrique reste toujours motivé et de bonne humeur. Nous apprenons tous de lui. Il a le package complet, c'est une personne incroyable et un excellent entraîneur", glissait récemment "NAK", alors qu'à l'arrivée du natif de Gijon, on louait au PSG sa "vraie légitimité" et son "vrai savoir-faire".



Il a conservé ses idées de jeu basées sur la possession et le pressing, son tempérament, mais aussi sa volonté d'être proche de ses joueurs tout en étant "fort avec les forts" du vestiaire.

"Il a été révolutionnaire pour le club. Ce n'est pas facile de changer tant de choses en si peu de temps. Il y a eu beaucoup de critiques l'an dernier. A la fin, on a dit que c'était le meilleur, c'est joli comme histoire", soulignait Vincent Kompany à la fin de l'automne.



Contrairement à Luis Enrique, Kompany est arrivé en Bavière en juin 2024 au tout début de sa carrière d'entraîneur, après trois saisons passées à Anderlecht, son club formateur, puis deux saisons à Burnley, avec une promotion en Premier League suivie d'une relégation.

Au Bayern, club marqué par l'instabilité chronique de ses entraîneurs (sept entre le départ de Pep Guardiola en 2017 et l'arrivée de Kompany en 2024), Kompany s'est rapidement imposé par son calme et ses résultats.



Lors de sa première saison, il a remporté le titre de champion d'Allemagne, à l'issue d'une lutte âpre avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.



Au Bayern jusqu'en 2029



A tout juste 40 ans, il a passé la barre des 100 matches sur le banc bavarois en quarts de finale aller de la Ligue des champions à Madrid contre le Real (victoire 2-1), chiffre atteint seulement par Guardiola, Jupp Heynckes, Felix Magath et Otmar Hitzfeld ces trois dernières décennies.



"La façon dont +Vinnie+ combine les qualités d'entraîneur et les qualités humaines est extraordinaire. Il est toujours sympa, ouvert et accessible. Mais il sait exactement ce qu'il veut et comment il le veut sur le terrain", a récemment estimé le directeur sportif Max Eberl.

Un enthousiasme des dirigeants qui s'est concrétisé avec la prolongation à l'automne 2025 du contrat de Kompany, désormais engagé jusqu'à l'été 2029 au Bayern, alors que l'ancien défenseur central de la sélection belge commence à attirer les convoitises.



Guardiola, qui l'a entraîné à Manchester City, n'a de cesse de répéter que Kompany sera un jour l'entraîneur des Citizens. Des déclarations qui laissent le club munichois de marbre.

Vincent Kompany et Luis Enrique partagent cette envie de faire émerger de jeunes joueurs. Autre point commun, ils ont réussi à convaincre leurs joueurs offensifs à participer à l'effort défensif, base de la construction du jeu offensif.



Programme

Demi-finale retour de la LDC

Mardi à 20h00

Arsenal-Atletico Madrid

Mercredi à 20h00

Bayern Munich-PSG